Telemedicina veterinária: um novo jeito de cuidar do seu pet

A telemedicina se tornou popular durante a pandemia. Esse novo jeito de cuidar da saúde chegou para ficar, e claro, não podia deixar de fora o cuidado com os pets. No final de junho, uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) regulamentou o uso da telemedicina para o atendimento veterinário.

Uma das modalidades previstas para esse tipo de telemedicina é a teleconsulta. Esse modelo de consulta é realizado a distância, de modo virtual. Ele oferece comodidade e é ideal para tutores que preferem não se deslocar ou não querem expor o seu animal.

O veterinário Rogério Fonseca, à frente da clínica veterinária Amparo, ressalta que esse tipo de atendimento só é legalmente permitido depois que o animal já estiver passado por uma consulta com o médico veterinário. “Você faz a consulta com o tutor e com o animal e aí você vai fazer o acompanhamento desse animal”, explica Fonseca.

Além da teleconsulta, algumas outras modalidades também são permitidas pela regulamentação, como telemonitoramento, teletriagem, teleorientação, telediagnóstico e teleinterconsulta (realizada entre veterinários, para troca de informações e opiniões). “A pandemia veio mostrar para a gente essa possibilidade de fornecer, a distância, essa orientação para o animal, sempre com a preocupação de ter um outro médico veterinário acompanhando esse animal, é o que a gente chama de teleinterconsulta”, descreve o veterinário da clínica Amparo.

