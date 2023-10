Tai Chi Chuan pode ser grande aliado para a saúde mental, explica professor

O médico Aristein Woo é instrutor dessa prática disponibilizada pela Secretaria de Saúde do DF, de forma gratuita

Mayara Mendes

Jornal de Brasília/Agência de Notícias CEUB

Atualmente, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal oferece um total de 17 práticas de intervenção em saúde (PIS). Dentre elas, o Tai Chi Chuan.

O médico Aristein Woo é instrutor dessa prática disponibilizada pela Secretaria de Saúde do DF, de forma gratuita. Ele orienta profissionais de saúde e a comunidade.

Para Woo , o Tai Chi Chuan é tanto uma técnica quanto um estado de ser, utilizando uma abordagem que pode levar a esse estado meditativo. “Dentro desse momento presente, você encontra serenidade e equilíbrio mental. Assim, qualquer método que leve a esse estado meditativo é benéfico para a mente”, diz.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Tai Chi Chuan está inserido na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, podendo ser ofertado nos municípios, de acordo com as necessidades e demandas de cada região.

Segundo informações repassadas por estados e municípios, entre 2008 e 2022 foram realizados 2.546.746 procedimentos individuais e coletivos da prática.

Agência Ceub – Como o Tai Chi Chuan contribui para o equilíbrio mental e emocional?

Aristein Woo – A meditação é tanto uma prática quanto um estado. E o Tai chi Chuan é uma prática que pode conduzir a esse estado meditativo. É um estado em que você está no momento presente, no local onde você está. Não está perdido nem no passado, nem no futuro. E dentro do presente você encontra a serenidade e o equilíbrio da mente. Então qualquer prática que conduza a esse estado meditativo vai ser benéfico para a mente. E aí da mesma forma o Tai Chi Chuan como uma prática que induz a esse estado mental também, da mesma forma ajuda a acalmar a mente.

Agência Ceub – Quais são os princípios filosóficos do Tai Chi Chuan e como eles podem beneficiar a mente?

Aristein Woo – Tai-Chi significa Yin e Yang, os dois princípios da filosofia chinesa que são complementares e opostos ao mesmo tempo.

Como o dia e a noite, o trabalho e o repouso, o calor e o frio, a atividade e o descanso são aspectos que, estando um presente, o outro também está. Eles não vivem a parte um do outro, são sempre relativos e devem estar em equilíbrio.

A gente não pode se matar de trabalhar se não realmente morre de trabalhar. Não pode deixar de trabalhar e ficar só no ócio, porque isso não vai trazer benefício para as pessoas à nossa volta. Então em tudo se busca um equilíbrio.

Esse é o principal dos muitos princípios filosóficos presentes no Tai-Chi-Chuan. E ele traz para a gente a percepção de que há dois aspectos em qualquer situação. Muitas vezes, diante de uma situação que a gente de princípio de início considere mais difícil, a gente vai criando uma postura negativista em relação àquilo e aquilo vai só piorando.

Mas se a gente lembrar que existe um outro aspecto para aquela mesma situação e que o outro aspecto pode ser positivo, então a gente vai levando as coisas com mais tranquilidade, percebendo as coisas com maior equilíbrio e equanimidade e isso vai acalmando a mente.

Agência Ceub – O Tai Chi Chuan é considerado uma forma de meditação em movimento. Como a prática ajuda a acalmar a mente?

Aristein Woo – O Tai Chi Chuan é considerado uma forma de meditação e movimento. Como a prática ajuda a acalmar a mente? A meditação é tanto uma prática quanto um estado.

E o Tai chi Chuan é uma prática que pode conduzir a esse estado meditativo. É um estado em que você está no momento presente, no local onde você está. Não está perdido nem no passado, nem no futuro. E dentro do presente você encontra a serenidade e o equilíbrio da mente. Então qualquer prática que conduza a esse estado meditativo vai ser benéfico para a mente. E aí da mesma forma o Tai Chi Chuan como uma prática que induz a esse estado mental também, da mesma forma ajuda a acalmar a mente.

Agência Ceub – Quais são os benefícios do Tai Chi Chuan para a concentração e a clareza mental? Como a prática do Tai Chi Chuan pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade?

Aristein Woo – Quando a gente faz os movimentos, existe uma referência de correção, um modelo ideal de realização dos movimentos, e quando a gente está realizando os movimentos, a gente procura fazê-los da maneira mais perfeita, mais próxima desse modelo possível.

Cada um, claro, respeitando as suas condições e a sua capacidade. Ao mesmo tempo em que a gente está voltado para concentração no corpo, nos movimentos, os movimentos devem ser feitos em determinadas direções.

Então, a gente se concentra tanto interiormente ou no nosso próprio corpo, se eu estou estendendo o braço na altura certa, com a correta flexão, com os dedos apontando para cima, na vertical no caso, e se eu estou apontando para diagonal correta ou se eu estou apontando mais para frente quando o movimento tem que ser feito mais para diagonal então essas duas dimensões estão sempre sendo levadas em consideração na realização dos movimentos e para isso há que se desenvolver a concentração em cada um desses pontos e a clareza mental que é a percepção do mundo em volta e fluxo de pensamentos.

Com isso, apesar do estresse que é presente na nossa vida cotidiana, a gente não sofre muito por conta do estresse. A gente vai desenvolvendo a capacidade de se manter de maneira instável diante do estresse que enfrentamos no dia a dia. E esse sofrimento por causa do estresse é a tal da ansiedade.

Agência Ceub – O Tai Chi Chuan promove a consciência corporal. Como essa consciência se relaciona com a saúde mental?

Aristein Woo – A gente tem que ter a consciência da correção dos movimentos e dentro do espaço a nossa volta como esses movimentos são realizados Ao mesmo tempo, a gente vai estar prestando atenção na respiração e na estabilidade da mente.

O Tai Chi Chuan, como recurso terapêutico, faz parte da medicina tradicional chinesa, que é uma concepção de saúde em que não há separação, apartação, entre a dimensão mental e a dimensão corporal.

Por exemplo, o pulmão está relacionado com a tristeza, o fígado está relacionado com a raiva. Assim, em termos gerais, a gente chama por essas emoções, mas com um conceito maior, mais ampliado.

Não é raiva por si só. A gente chama de raiva, mas é uma dimensão emocional e psíquica maior, mas tudo está acontecendo, tudo é influenciado ao mesmo tempo.

Então existem movimentos que são mais benéficos para o pulmão. Aí a gente pensa logo na respiração, na amplitude, da expansão na capacidade respiratória, nos benefícios para quem tem doenças pulmonares, por exemplo, mas aquele mesmo movimento vai estar atuando sobre isso que a gente chama de tristeza ao mesmo tempo.

Agência Ceub – Como o Tai Chi Chuan pode ser aplicado como uma ferramenta terapêutica para melhorar a saúde mental?

Aristein Woo – Ele pode ser oferecido em grupos. É uma prática que se dá muito bem para ser realizada em grupos com um instrutor, um facilitador à frente e o grupo acompanhando.

E é interessante a realização em grupo porque tem os benefícios que são observados individualmente da prática individual, existem os benefícios que aparecem a partir dessa integração do grupo, quando as pessoas vão encontrando o outro nesse grupo e começa a haver uma troca, uma conversa, e um começa a dar a mão ao outro, formando uma rede de apoio em que as pessoas se identificam, se apoiam e podem apoiar os demais. Isso é sensacional, como uma modalidade terapêutica para saúde mental.

Agência Ceub – Qual é a importância da paciência e da persistência na prática do Tai Chi Chuan em termos de desenvolvimento mental?

Aristein Woo – Essas são duas virtudes absolutamente necessárias para a prática do Tai Chi Chuan. Quando a gente inicia a prática a gente já nota alguns benefícios.

Muitas vezes as que têm dificuldades ou problemas com sono, sentem logo que o sono está melhorando. É um dos primeiros efeitos. Mas para conseguir alcançar efeitos maiores e mais profundos é necessário paciência e persistência.

A pessoa tem que esperar que os benefícios sejam alcançados e tem que ir atrás, tem que persistir na prática constante e na medida de cada um o aperfeiçoamento da prática, a perfeição dos movimentos, da concentração e da tranquilidade

Agência Ceub – O Tai Chi Chuan pode ser usado como uma forma de terapia complementar?

Aristein Woo – Atualmente o Ministério da Saúde aqui do Brasil já inclui entre as práticas corporais e mentais da medicina tradicional chinesa, dentro da política nacional de práticas integrativas e complementares.

Então, ele já é usado como uma forma terapêutica, preventiva e de promoção da saúde. Existem esses três níveis de atenção à saúde, e é interessante sempre destacá-los. Um é a parte terapêutica, a dimensão terapêutica quando há um problema e se vai tratá-lo.

A outra é a dimensão preventiva, quando você quer evitar que o problema se instale, a gente vive numa época em que o estresse está sempre presente. Então a gente tem que agir de maneira a prevenir a ansiedade. Então aí é uma medida, existem medidas preventivas.

Uma vez que se instale a ansiedade, aí tem que tratar. Essa é a diferença entre a terapêutica e a prevenção. Existe uma terceira dimensão que é a promoção da saúde, que não se confunde com as duas anteriores, mas que muitas vezes é esquecida.

Na promoção da saúde a gente atua de maneira a perceber quais são os fatores que influenciam na própria saúde e como atuar sobre eles para manter e melhorar a saúde. é diferente das outras duas dimensões, ela não é voltada para um problema, ela é voltada para saúde, para dimensão saúde pura.

Agência Ceub – Existem contra-indicações ou precauções para a prática do Tai Chi Chuan, especialmente para pessoas com condições médicas específicas?

Aristein Woo – O Tai Chi Chuan pode ser adaptado para várias condições físicas. Existem formas de Tai Chi Chuan para cadeirantes, por exemplo, tem professores que ensinam Tai Chi Chuan para deficientes visuais e auditivos. Contra essas situações então não há problema, não há contraindicação.

O que é importante, sempre que ser respeitado, é a condição física de cada um. O Tai Chi Chuan tem que se adaptar à condição presente do indivíduo e aí não há problema. Mas não se pode exigir que uma pessoa em alguma situação dessas tenha que fazer uma uma determinada forma específica de Tai Chi Chuan e aí realmente não há benefício nisso, é uma contraindicação relativa à abordagem para uma situação específica.

Com relação às situações agudas, aí sim a que se presta atenção, por exemplo, pacientes hipertensos que estão com a pressão descontrolada. Ou ele é hipertenso, chega pra fazer a prática aquele dia, mede a pressão no posto, a pressão deu alta. Não é bom que ele faça naquele dia.

Da mesma forma, pacientes com febre ou pacientes com quadros infecciosos, que estejam em tratamento, Essas situações que impedem a pessoa de estar com a vida habitual também são os mesmos que impedem ela de fazer a Tai Chi Chuan temporariamente naquela situação.

E claro, um outro caso aí precisa de uma avaliação mais aprofundada pelo profissional de saúde para ver a adequabilidade ou não da prática de Tai Chi Chuan.