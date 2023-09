Spirulina: conheça os benefícios desta alga que vão além da perda de peso

Spirulina e perda de peso podem andar de mãos dadas. De fato, o conhecimento científico atual apoia as virtudes desta alga para perda de peso, redução da circunferência da cintura, redução do índice de massa corporal e supressão do apetite. Mas além das propriedades adelgaçantes muito interessantes para uma perda de peso saudável e duradoura, a suplementação alimentar de spirulina pode proporcionar outros benefícios muito interessantes para pessoas que possuem necessidades nutricionais específicas.



Conheça mais sobre a spirulina e as suas excepcionais qualidades, que vão muito além da perda de peso.



O que é spirulina?



Spirulina – do seu nome em latim, Arthrospira platensis – é uma microalga de cor verde-azulada, em formato de espiral, que pertence à família das cianobactérias. Uma das formas de vida mais antigas da Terra, essa alga microscópica existe há cerca de 3,5 bilhões de anos e cresce tanto em água doce quanto em água salgada, graças à sua habilidade de prosperar em condições climáticas adversas. É encontrada de forma totalmente natural em lagos próximos ao equador, na Índia, no Chade e no México, onde as populações locais a consomem regularmente.



Classificada como “superalimento”, a spirulina é uma alga completa pela sua composição nutricional que lhe permitiu obter o título de “Melhor alimento para a humanidade no século XXI”, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Este alimento 100% natural é recomendado como suplemento dietético devido ao seu alto teor de proteína e à sua riqueza em vitaminas e minerais.



A spirulina é reconhecida também por ter um dos níveis de clorofila mais elevados do reino vegetal (115 mg por 10g), o que explica a sua surpreendente cor verde intensa. É facilmente encontrada no mercado de suplementos alimentares, consumida na forma desidratada – em pó, cápsulas, comprimidos ou mesmo em filamentos.



Spirulina: uma composição muito interessante



A spirulina contém 55% a 70% de proteína de excelente qualidade (pode oferecer de 2,5g a 3,5g de proteína por 5 g de spirulina), acrescentando que faz parte do grupo das chamadas proteínas completas, ou seja, compostas por oito aminoácidos essenciais, única no mundo das proteínas vegetais. Na verdade, as únicas outras fontes de proteínas completas provêm de produtos de origem animal, como carne ou ovos.



Esta cianobactéria possui em sua composição minerais e oligoelementos, como ferro, cobre, magnésio e zinco. O ferro contido na spirulina tem uma biodisponibilidade muito elevada, muito superior à da carne vermelha. Mas também concentra boas quantidades de sódio, fósforo, potássio, selênio e manganês, elementos muito úteis para a saúde geral do corpo.



Além disso, a spirulina possui um número significativo de vitaminas, como B2 – B3 – B6 – B9 – B12 – A e E, e ainda uma concentração significativa de pigmentos antioxidantes como a ficocianina, que confere às algas a bela cor verde-azulada. Finalmente, a spirulina contém enzimas como a superóxido dismutase (SOD) e ácidos graxos essenciais de alta qualidade.



A título de comparação, a spirulina parece tão poderosa que estima-se que um punhado desta alga contenha tanta proteína quanto 35g de carne bovina, tanto cálcio quanto três copos de leite, tanto betacaroteno quanto 18 cenouras e tanta vitamina B12 quanto 500g de bife… algo interessante também para os vegetarianos e veganos!



Benefícios da spirulina



Spirulina para combater deficiências nutricionais



Graças à sua riqueza em ferro, a spirulina ajuda a combater a anemia e, em geral, ajuda a evitar deficiências alimentares. É por isso que é utilizada em muitos países que a produzem para combater a desnutrição. Também pode fornecer uma resposta aos vegetarianos e veganos que procuram produtos em substituição à carne.



Spirulina para fortalecer o sistema imunológico



Esta incrível microalga contém vitaminas e minerais que ajudam a fortalecer as defesas do organismo e, assim, combater infecções e doenças. Rica em vitamina A, também chamada de betacaroteno, contribui para o bom funcionamento do sistema imunológico e para a manutenção de uma boa visão.



Spirulina na performance dos atletas



A spirulina é amplamente utilizada por atletas e adeptos do fitness para melhorar a resistência durante o exercício e também para o ganho de massa muscular. A suplementação de spirulina fornece ferro e betacaroteno necessários para uma boa oxigenação do sangue, células e músculos. Além disso, graças à sua elevada concentração de proteínas, essa microalga ajuda a reconstruir os músculos, limitando o risco de dores e cãibras.



Spirulina para prevenir o envelhecimento



É rica em potássio, zinco, cálcio, selênio, magnésio ou mesmo ômega-3, substâncias que proporcionam um bom aporte nutricional e máxima vitalidade ao corpo, ao mesmo tempo que evitam o envelhecimento celular prematuro. A spirulina contém também um poderoso antioxidante: a ficocianina, chamado de “ouro azul”. Protege contra o estresse oxidativo (excesso de radicais livres) e ajuda a pele a preservar a sua elasticidade. Assim, o processo de envelhecimento é retardado e as rugas reduzidas.



A spirulina é, portanto, ideal:



Em caso de fadiga e excesso de trabalho;



Para aumentar a resistência do corpo (no inverno, durante a convalescença, etc.);



Em caso de deficiência de vitaminas e minerais (especialmente em pessoas anêmicas devido à sua riqueza em ferro);



Para complementar a dieta de vegetarianos e veganos (principalmente devido à sua riqueza em proteína);



Estimular a produção de glóbulos vermelhos;



Preservar a massa muscular durante as dietas de emagrecimento;



Para atletas que desejam melhorar seu desempenho;



Para combater o estresse oxidativo causado pelos radicais livres;



Para aumentar o tônus e a vitalidade.



Como incluir a alga spirulina à dieta?



A melhor forma de aproveitar as virtudes desta poderosa planta é optar por um suplemento alimentar, de preferência orgânico, feito a partir de algas selecionadas especificamente por sua alta qualidade – spirulina proveniente da agricultura biológica, obtida através de técnicas de cultivo e secagem que respeitem os princípios ativos da planta. Como todo suplemento alimentar, ter uma recomendação personalizada de um médico ou nutricionista e ingerir a dose diária recomendada pelo fabricante é essencial.