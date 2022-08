Skinbooster é alternativa para recuperar a pele durante a seca

A firmeza e o rejuvenescimento do rosto podem ser resgatados por meio do procedimento, explica esteticista

A pele necessita de cuidados diários como boa alimentação, utilização do protetor solar, uso de um creme adequado, mas às vezes só isso não é o suficiente, principalmente no período de seca. Sem os cuidados necessários, a época pode causar danos à pele e deixá-la ressecada. Além disso, o sol excessivo sem a devida proteção pode desenvolver futuras doenças, como o câncer de pele.

Além de repor água e nutrientes para manter uma pele saudável, existem outros tipos de tratamentos estéticos que podem auxiliar no processo. Um deles é o Skinbooster, uma técnica de hidratação profunda, que vem ganhando adeptas por devolver viço e firmeza. O tratamento utiliza ácido hialurônico de baixa concentração e outras substâncias hidratantes.

De acordo com a esteticista Clarissa Dias, essa é uma das alternativas que prometem uma hidratação profunda, além de rejuvenescer. A esteticista conta que o tratamento é feito de acordo com a necessidade do paciente, mas em geral a aplicação ocorre entre 15 e 30 dias e é indicado tanto para homens quanto para mulheres.

“Com esse procedimento, é possível tratar linhas de expressão, rejuvenescimento e marcas do tempo. Ele é indicado para peles desidratadas, desvitalizadas e sem viço, pois por meio da estimulação a gente consegue fazer a renovação celular e assim a pele fica mais atraente”, afirma a especialista.

Clarissa conta que no processo de preparação é feita uma higienização profunda, utilizando máscaras firmadoras e clareadoras e após essa etapa é feita a permeação de ativos, que forma um banco de colágeno que atua durante seis meses. A esteticista detalha como o procedimento é realizado no consultório.

“Aqui na clínica o nosso skinbooster é realizado por meio da caneta DermaPen, totalmente sem dor, onde com o cartucho é depositado um blend de ativos e vitaminas para a estimulação do colágeno e melhora do contorno facial. Nós conseguimos entregar também algumas vitaminas, ácido hialurônico, fator de crescimento”

A esteticista alerta que o procedimento deve ser feito com um profissional capacitado pois como trata-se de cuidados com a pele não deve ser feito por pessoas sem conhecimento e certificação. Além disso, Clarissa destaca a importância para o uso do protetor solar que , segundo ela, é imprescindível àqueles que fazem o procedimento.