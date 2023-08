Sinusite quase deixa jovem de 16 anos cega

Internada já há dois meses, Gabrielle ainda não teve sua visão 100% retomada e segue em tratamento com antibióticos

A mineira Gabrielle Monteiro de Sousa, de 16 anos, natural de Sete Lagoas, utilizou as redes sociais para fazer um alerta para pessoas que negligenciam o tratamento da sinusite, que é a inflamação das mucosas dos seios da face, região do crânio formada por cavidades ósseas ao redor do nariz, maçãs do rosto e olhos

A jovem não tratou de maneira correta uma sinusite bacteriana e correu o risco de ficar cega. Gabrielle percebeu um inchaço no olho há cerca de três meses, enquanto se arrumava para ir à escola, mas não houve desconfiança de que poderia ter relação com a doença.

No dia 31 de maio, depois de ter passado por diversos médicos, Gabrielle procurou ajuda em Belo Horizonte, capital mineira. Uma tomografia acusou a presença de uma massa empurrando seu olho para fora da órbita, e ela está internada desde então.

As biópsias feitas foram inconclusivas, mas os médicos optaram pela cirurgia acreditando ser um osso crescendo e empurrando o olho da jovem. No momento do procedimento, porém, descobriram se tratar de uma infecção bacteriana avançada, que já estava quase chegando no cérebro, o que causaria uma meningite.

De acordo com Gabrielle, episódios de sinusite são recorrentes para ela e sua família, mas geralmente são tratadas sem maiores gravidades.

Além da cirurgia para retirada da massa e da parte do osso afetada pela bactéria, a jovem passou também por uma drenagem no seio da face, para eliminar a secreção acumulada no local.

Internada já há dois meses, Gabrielle ainda não teve sua visão 100% retomada e segue em tratamento com antibióticos. A adolescente ainda passará por mais uma cirurgia de drenagem para retirada da secreção do seio da face.