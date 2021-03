Semana Mundial do Glaucoma alerta para a gravidade da doença

Estresse pode ser uma das causas dessa patologia, que é a principal causa de cegueira irreversível no mundo

Pesquisa “Um olhar para o glaucoma no Brasil”, divulgada pelo Ibope Inteligência no segundo semestre de 2020, mostra que quatro em cada dez brasileiros não sabem o que é glaucoma. Entre os jovens (18 a 24 anos) 53% desconhecem a doença e o índice chega a 71% entre adultos com mais de 55 anos. Esses são números preocupantes, já que a patologia é considerada a principal causa de cegueira irreversível no mundo e deve afetar 111,8 milhões de pessoas em 2040. Para alertar e prevenir a população para o problema, até o dia 12/3 é realizada a Semana Mundial do Glaucoma. “O glaucoma é uma doença degenerativa e progressiva que danifica as células do nervo óptico e não tem cura, mas pode ser controlada. Quanto antes diagnosticada, melhor para evitar qualquer perda visual”, afirma o Dr. Yuji Abe, especialista em Glaucoma do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), uma empresa do Grupo Opty.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 900 mil brasileiros são afetados pelo glaucoma. A doença é mais comum após os 40 anos de idade e tem como principal fator de risco o aumento da pressão intraocular (dentro dos olhos). Porém, essa não é a única causa. Devem ser considerados também histórico familiar, idade avançada, miopia elevada e eventualmente até a diabetes. Um estudo recente conduzido pelo Dr. Yuji Abe conseguiu correlacionar o aumento do cortisol salivar pós um teste de indução de estresse psicossocial com o aumento da pressão intraocular (PIO). “Após induzirmos o estresse psicossocial, 35% dos participantes apresentou uma elevação da PIO superior a 2mmHg, o que é um valor considerável”, explica oftalmologista, cuja conclusão do trabalho foi publicada no conceituado periódico Internacional “Ophthalmology Glaucoma”.

Segundo o especialista, grande parte dos pacientes não tem sintomas logo que o glaucoma se instala. A perda do campo visual somente é percebida em estado avançado, quando entre 40% e 50% da visão já pode estar comprometida. “Sendo assim, é fundamental fazer exames oftalmológicos regularmente, com medição da pressão intraocular, exame do fundo de olho e campo visual para verificar a saúde ocular”, ressalta o médico.

Desde o início da pandemia, o Grupo Opty tem trabalhado para trazer segurança a clientes e pacientes, implementando rígidos procedimentos em ambientes que já são, habitualmente, geridos por boas práticas recomendadas por órgãos de saúde confiáveis nacional e internacionalmente. O Hospital Oftalmológico de Brasília também passou por auditorias realizadas pelo Hospital Israelita Albert Einstein – referência de qualidade na área de saúde e de pesquisa e combate à Covid-19 – e é a primeira instituição do DF a receber o selo Einstein Padrão de Qualidade e Segurança Covid-19. Desta maneira, o HOB além de ter os melhores profissionais da área e um dos melhores parques tecnológicos do Brasil, agora também possui a chancela de que segue absolutamente os mais exigentes e rigorosos critérios de prevenção, o que garante maior proteção a todos – pacientes e corpo técnico – que circulam dentro de suas instalações hospitalares.

Sobre o Opty

O Grupo Opty nasceu em abril de 2016, a partir da união de médicos oftalmologistas apoiados pelo Pátria Investimentos, que deu origem a um negócio pioneiro no setor oftalmológico do Brasil. O grupo aplica um novo modelo de gestão associativa que permite ampliar o poder de negociação, o ganho em escala e o acesso às tecnologias de alto custo, preservando a prática da oftalmologia humanizada e oferecendo tratamentos e serviços de última geração em diferentes regiões do País. No formato, o médico mantém sua participação nas decisões estratégicas, mantendo o foco no exercício da medicina.

Atualmente, o Grupo Opty é o maior grupo de oftalmologia da América Latina, agregando 22 empresas oftalmológicas, 1800 colaboradores e mais de 650 médicos oftalmologistas. O Hospital de Olhos INOB (DF), o Hospital de Olhos do Gama (DF), Hospital Oftalmológico de Brasília (DF), o HOB Taguatinga, o HOB Hélio Prates, o Centro Oftalmológico Dr. Vis (DF), o Instituto de Olhos Freitas (BA), o DayHORC (BA), o Instituto de Olhos Villas (BA), a Oftalmoclin (BA), o Hospital de Olhos Santa Luzia (AL), o Hospital de Olhos Sadalla Amin Ghanem (SC), o Centro Oftalmológico Jaraguá do Sul (SC), a Clínica Visão (SC), o HCLOE (SP), a Visclin Oftalmologia (SP), o Eye Center (RJ), Clínica de Olhos Downtown (RJ) e COSC (RJ), Lúmmen Oftalmologia (RJ), Hospital de Olhos do Meier (RJ), Hospital Oftalmológico da Barra (RJ), Centro Cirúrgico Jardim de Alah (RJ) e o Oftalmax Hospital de Olhos (PE) fazem parte dos associados, resultando em 47 unidades de atendimento. Visite www.opty.com.br.