Segunda edição da Sorrir Muda Tudo ressalta a importância da prevenção da saúde bucal para evitar doenças

A saúde da boca tem tudo a ver com a do corpo, por isso, a Campanha Sorrir Muda Tudo valoriza a odontologia e incentiva o cuidado bucal como parte fundamental para se manter saudável. A segunda edição desta ação irá até março de 2022 e está sendo realizada pela ABIMO – Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos.

A Sorrir Muda Tudo foi criada em 2019 e como parte de uma cultura de prevenção, o intuito é tornar regulares as visitas ao dentista. Afinal, as doenças provenientes da boca estão ligadas a problemas cardíacos, diabetes, hipertensão, enxaqueca, depressão, câncer, entre outras enfermidades que afetam o organismo.

De acordo com o superintendente da ABIMO, Paulo Henrique Fraccaro, a união entre as entidades possibilitou a concretização do projeto, importante para estimular e dar visibilidade à área de odontologia. “Essa campanha é um marco para o segmento, porque une todos os envolvidos no setor: a indústria, os profissionais e o público que necessita de cuidados. Entendo que esse tipo de ação é fundamental para o desenvolvimento da indústria nacional e, principalmente, para convergência de interesses e objetivos entre os principais players do mercado odontológico”, afirma Fraccaro.

Desta vez, uma das novidades é que a campanha também inclui informações direcionadas aos profissionais da área. Essa iniciativa fortalece os temas abordados, já que o dentista pode atuar como multiplicador de conteúdos ligados à saúde. Para colaborar com o engajamento da Sorrir Muda Tudo nas redes sociais, basta usar a hashtag #SorrirMudaTudo nas postagens.

“A campanha tem como objetivo principal conscientizar a população brasileira sobre a importância da saúde bucal para todo o corpo, além de valorizar o cirurgião dentista e todos os profissionais da odontologia. Graças a chancela das principais entidades do setor e a união das indústrias, estamos trabalhando na construção de um movimento histórico, trazendo conteúdos elaborados com informações éticas, relevantes e assuntos da atualidade, além de histórias reais, que aproximam e se identificam com o nosso público”, finaliza Rejane Dias, gerente de Marketing da ABIMO.