Saúde recebe 132 novos profissionais para reforçar o atendimento

O Distrito Federal inicia o mês com uma excelente notícia para quem depende do Sistema Único de Saúde (SUS). O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IgesDF) recebeu, nesta semana, 132 novos profissionais que já começam a atuar nas unidades administradas pelo Instituto. São médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, técnicos e equipes administrativas que chegam para reforçar o atendimento e ampliar a qualidade dos serviços prestados à população.

Mais do que um reforço técnico, a chegada desses profissionais representa a realização de sonhos e o fortalecimento de um cuidado cada vez mais humanizado. É o caso da enfermeira nefrologista Yanne Andrade, aprovada em primeiro lugar no processo seletivo de sua área. “Sempre sonhei em trabalhar no SUS e prestar uma assistência de qualidade aos pacientes do sistema público. Viver o SUS, de verdade”, compartilha.

A enfermeira lembra que o processo seletivo foi criterioso, composto por três etapas: análise curricular, prova teórica e entrevista. “Cada fase superada era como ver meu sonho mais próximo. Hoje, me sinto realizada por fazer parte disso.”

Entre os novos contratados, há profissionais que chegam de outras regiões do país, como o médico oncologista Caio Leite, que deixou São Paulo para iniciar uma nova etapa no Hospital de Base do DF (HBDF). “Sempre ouvi ótimas referências sobre o Hospital de Base. “Estou muito empolgado com a oportunidade de trabalhar aqui, especialmente na oncologia, uma especialidade tão estratégica e sensível dentro da saúde pública”, destacou.

Os novos profissionais vão atuar no HBDF, no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). O grupo inclui 63 profissionais de enfermagem e 29 médicos, com especialidades como cardiologia, ginecologia, anestesiologia, infectologia, hematologia, psiquiatria, pediatria e clínica geral. Fisioterapeutas, psicólogos e equipes administrativas também compõem o time.

Integração e acolhimento

Logo no primeiro dia, os recém-chegados participaram de uma programação completa, onde foram apresentados à estrutura do IgesDF, às políticas de governança e compliance, à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), às diretrizes da ouvidoria, às normas de segurança do trabalho e ao modelo de gestão da qualidade adotado nas unidades.

Para a médica ginecologista e obstetra Ana Carolina Rego, que vai atuar no HRSM, a oportunidade marca um passo importante na carreira. “Trabalhar com gestantes de alto risco e acompanhar partos em um hospital de referência é a realização de um objetivo de vida. Quero contribuir com um atendimento de qualidade”, afirmou.

Durante a integração, os novos colaboradores também receberam orientações da Assessoria de Comunicação sobre postura nas redes sociais, relacionamento com a imprensa e o papel de cada colaborador na imagem institucional. A equipe de Humanização reforçou ainda a importância de colocar o paciente no centro do cuidado.

O presidente do IgesDF, Cléber Monteiro, destacou que cada nova contratação fortalece não apenas as escalas das unidades, mas também a cultura institucional centrada no paciente. “Esses profissionais chegam com vontade de fazer a diferença. Nosso papel é mostrar que, aqui, o cuidado é coletivo, e o paciente está sempre em primeiro lugar”, enfatizou.

*Com informações do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IgesDF)