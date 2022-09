Saúde e qualidade de vida no trabalho: seis hábitos para adotar na rotina corporativa

De acordo com Tafla, o segredo de um ambiente laboral saudável está em uma boa gestão de saúde populacional

Para muitos, a rotina de trabalho é estressante. Cobranças por resultado, prazos, concorrência, fazer o melhor… Mesmo na melhor vaga de emprego dos sonhos, o dia a dia no trabalho pode causar uma certa tensão. De acordo com o presidente da Aliança para Saúde Populacional (Asap) e Diretor Médico na Nilo Saúde, o médico Cláudio Tafla, nos últimos anos, as empresas passaram a se preocupar verdadeiramente com saúde de seus colaboradores. Depois da pandemia, a sensação de fazer algo mais pelos funcionários aumentou dentro dos RH´s.

De acordo com Tafla, o segredo de um ambiente laboral saudável está em uma boa gestão de saúde populacional. “Não adianta apenas o RH entregar um cartão do plano de saúde para o colaborador, isso já foi. Não é um cartão de crédito black sem limite. Saúde é igual poupança, temos que guardar para ter.

Um bom gestor oferece programas dentro da empresa, orientando sobre a importância de praticar atividade física, se alimentar bem, faz campanhas de prevenção de doenças, controle da saúde de pacientes crônicos e o principal, faz do funcionário o protagonista da sua saúde”, explica Tafla.

Segundo o médico e Diretor da ASAP, Fábio Gonçalves, entre as determinantes que influenciam na condição física das pessoas, hábitos, comportamentos e prevenção são responsáveis por 50%, genética, 20%, ambiente, 20%, e acesso à atenção médica, 10%. Um bom programa de gestão de saúde populacional poderia reduzir em 50% a incidência de crônicos numa carteira de beneficiários. Para ele, um dos caminhos para mudar o cenário atual consiste em estabelecer uma estratégia de Gestão de Saúde Populacional (GSP), para manter os funcionários em boas condições físicas, significa ter os custos sob controle e garantir a competitividade das empresas.

De acordo com Sley Tanigawa Guimarães, presidente do Colégio Brasileiro de Medicina de Estilo de Vida, o maior gasto dentro de uma empresa é a folha de pagamento e o segundo é com saúde. Bem-estar gera produtividade! A médica ressalta que investir na qualidade de vida dos trabalhadores implica ganhos de desempenho e sucesso organizacional. “Em média, um indivíduo com um bem-estar 10% maior terá: 5% menos faltas não programadas; 24% menos de presenteísmo (onde o funcionário está presente, mas não está produzindo) e 6% de mais dia”, explica a médica.

Para ter uma vida mais saudável no trabalho confira as dicas da Asap!

Se alimente bem! Invista em uma alimentação rica em frutas, vegetais, grãos integrais e frutos secos. Beba bastante água. Um estudo publicado na revista PLOS Medicine mostra que um homem que adere à dieta mais saudável a partir dos 20 anos pode viver mais 13, além da expectativa. Além disso, a boa alimentação pode evitar diversas doenças e mudar o quadro de uma patologia crônica.

Faça exercícios: se não tem muito tempo, tire pelo menos 30 minutos do seu dia para caminhar, correr ou fazer qualquer esporte. Estudos apontam que a atividade física reduz risco de mortalidade por doença cardiovascular, hipertensão, diabetes tipo 2, ela também melhora o sono, humor, a memória, o intestino e a saúde cognitiva. Comece com hábitos simples, troque o elevador do escritório pela escada. Deixe o carro em casa e vá de bicicleta ou ônibus, com certeza você terá que caminhar um pouquinho.

Ergonomia é vida! Quem trabalha em frente ao computador às vezes passa horas sem se levantar. Postura correta, cadeira e mesa adequadas são fundamentais, principalmente para quem trabalha em casa. Várias doenças ocupacionais são causadas por conta de postura e mobiliário inadequados.

Faça pausas! O trabalhador faz muitas tarefas ao longo do dia, o excesso de atividade pode levar à exaustão. Cansou? Levante, vá ao banheiro, beba uma água, faça um alongamento e volte. Essa dica vale ouro, pode evitar doenças graves, como Síndrome de Burnout, por exemplo.

Cuide da sua saúde mental: faça meditação, massagem, ginástica laboral ou qualquer outra atividade que a empresa lhe oferecer, esse momento de relaxamento é muito importante. Fazer terapia também traz diversos benefícios, ela é ótima para o manejo do estresse.

Invista e cultive as relações: o ser humano é sociável, gosta de interagir e estar com outras pessoas. Ter uma boa relação com os colegas de trabalho é fundamental para manter um ambiente leve e psicologicamente seguro.