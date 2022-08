Saúde e OMS debatem recertificação da eliminação do sarampo no Brasil

Os participantes vão discutir os avanços no enfrentamento do sarampo e as estratégias para a eliminação do sarampo no país

Representantes do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS) se encontrarão, durante toda a semana, para debater as estratégias para a interrupção do surto de sarampo, as ações da Atenção Primária em Saúde e Saúde Indígena e encerramento do surto no país.

A Reunião Regional de Monitoramento e Reverificação da Eliminação do Sarampo e da Rubéola no Brasil começa amanhã (30) e segue até a sexta-feira (02).

O encontro contará com a presença de representantes da Pasta, dos estados e dos organismos internacionais. Os participantes vão discutir os avanços no enfrentamento do sarampo e as estratégias para a eliminação do agravo no País para, posteriormente, pleitear o certificado de eliminação do vírus na região.

A Coordenação-Geral do Programa de Imunizações da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS), vai apresentar a situação epidemiológica do sarampo, medidas de controle implementadas para casos importados e as ações promovidas para o encerramento do surto do agravo nas Américas. Os participantes vão abordar os desafios do Brasil na questão da reverificação da eliminação regional da doença, com ênfase nos impactos provocados na rede pública de saúde pela pandemia de Covid-19.

O evento dará destaque para a situação dos estados do Amapá, Roraima, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo. Ainda serão exibidos os resultados do Inquérito Nacional de Cobertura Vacinal, realizado nas 26 capitais e no Distrito Federal.

Ao final do encontro, a Comissão Regional apresentará um relatório da missão ao Ministro da Saúde do Brasil e demais autoridades presentes.

Participarão do encontro: representantes do Ministério da Saúde; OPAS/OMS; Comissão Regional de Monitoramento e Reverificação da Eliminação do Sarampo, Rubéola e Síndrome da Rubéola Congênita; Câmara Técnica Nacional de Especialistas do Sarampo, Rubéola e SRC; representantes dos Estados do Amapá, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo e Roraima; Conselho Nacional de Secretários de Saúde; Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde; e Conselho Nacional de Saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Comissão

A Comissão Regional de Monitoramento e Reverificação da Eliminação do Sarampo, Rubéola e Síndrome da Rubéola Congênita (SRC), foi criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para avaliar a situação das doenças nos países das Américas e manter a região livre desses vírus.

A visita ao Brasil acontece para discutir a situação da doença infectocontagiosa no País e avaliar as ações realizadas, planejadas e em execução pelos estados, para a interrupção da circulação do vírus do sarampo e sustentabilidade da eliminação do vírus da rubéola, além dos próximos passos para a documentação da interrupção da circulação do vírus do sarampo para a sustentabilidade e futura reverificação da eliminação da doença no País.

Certificado

O Certificado de Eliminação do Sarampo, Rubéola e Síndrome da Rubéola Congênita (SRC) é concedido pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Para que um país alcance êxito na certificação, são exigidos alguns critérios epidemiológicos por parte da Comissão Regional, dentre eles:

a ausência de casos confirmados de sarampo por 12 semanas após o início da erupção do último caso confirmado;

classificação final de todos os casos suspeitos notificados nas últimas 12 semanas nos municípios em que o vírus circulou;

documentação das atividades de rastreamento de contato para todos os casos confirmados e relatados durante os últimos 21 dias do surto;

e notificação semanal negativa em 80% das unidades notificadoras subnacionais onde o surto foi relatado.

A Comissão também exige a busca ativa por casos suspeitos de sarampo ou rubéola em unidades de saúde e comunidades localizadas em municípios com silêncio epidemiológico em nível subnacional que notificaram casos de sarampo ou rubéola nos locais em que as ocorrências foram notificadas dentro de 12 semanas após a notificação do último caso confirmado de sarampo ou rubéola.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Números

Em 2021, foram notificados 2.328 casos de sarampo, com 676 confirmados. Este ano, entre as semanas epidemiológicas 1 a 31, foram notificados 2.069 casos suspeitos de sarampo, sendo 43 casos confirmados e 1.781 descartados. Os 245 casos restantes permanecem em investigação.