Sabin realiza ações para o Outubro Rosa

O Instituto Sabin, responsável pela gestão do investimento social privado do Grupo Sabin, destinará 2 mil lenços para mulheres em situação de vulnerabilidade social e em tratamento contra o câncer de mama. A iniciativa faz parte das ações do Instituto para o Outubro Rosa, que visa conscientizar sobre o combate à doença, e será desenvolvida em todas as 78 cidades, de 15 estados, além do Distrito Federal, onde o Sabin atua.

Os lenços serão confeccionados por alunas do Instituto Mãos Solidárias, que promove cursos profissionalizantes para pessoas em vulnerabilidade social, de Brasília, e por detentas da Unidade Prisional Regional Feminina de Luziânia, em Goiás, que fazem parte de um projeto de ressocialização.

Além disso, o Sabin ainda irá doar, para 18 instituições sociais do Distrito Federal, 500 vouchers de exames laboratoriais e mais 500 para exames de mamografia.