Pfizer entregará mais de 100 milhões de doses para o governo federal

Durante evento ao vivo pelo Facebook nesta segunda-feira (29), o ministro da saúde Marcelo Queiroga anunciou que o governo federal assinou um novo contrato com a Pfizer/BioNTech, adquirindo mais de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. As doses estão previstas para serem entregues em 2022, começando em janeiro.

A cerimônia de assinatura do documento foi realizada no Hospital Matargão Gesteira, em Salvador (BA), e contou com a presença do ministro da Cidadania, João Roma.

A presidente da Pfizer Brasil, Marta Díez, afirmou que a empresa está animada com o novo contrato. Segundo ela, a parceiria permite “a imunização da população do país ao longo do próximo ano”.

Já Queiroga afirmou que a parceria entre a empresa e o governo federal é a “reafirmação do compromisso do governo Bolsonaro com o fim da pandemia da covid-19”.