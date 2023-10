Pfizer anuncia preço de tratamento para a covid-19

O Paxlovid demonstrou reduzir as hospitalizações e a morte em cerca de 90% para pessoas não-vacinadas em risco de doenças graves

Prestes a completar quatro anos do primeiro caso de covid-19 no mundo, em Wuhan, na China, a farmacêutica Pfizer anunciou o preço do novo tratamento antiviral para a doença, que será vendido nos Estados Unidos. O Paxlovid custará quase US$ 1,4 mil, e deverá durar cinco dias.

O medicamento já era usado pelo governo, mas os estoques acabaram, e assim, foi decidido que ele seria vendido comercialmente. Porém, o valor é mais do que o dobro do que o governo norte-americano paga atualmente, que é US$ 530, e é disponibilizado gratuitamente aos cidadãos.

Apesar do início da venda comercial, de acordo com a Pfizer, o medicamento seguirá sendo disponibilizado de forma gratuita para os pacientes até o final do ano. Para aqueles assistidos pelos programas Medicare e Medicaid, o medicamento permanecerá gratuito até o final de 2024.

Resultados do medicamento

O Paxlovid demonstrou reduzir as hospitalizações e a morte em cerca de 90% para pessoas não-vacinadas em risco de doenças graves. Os benefícios para aqueles considerados de risco padrão, incluindo pacientes vacinados, não foi definido.