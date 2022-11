Pessoas com diabetes têm 1,5 mais chance de ter um AVC, segundo especialista

Brasil é o 6º país em incidência de diabetes no mundo

No próximo dia 14 de novembro é considerado o Dia Mundial da Diabetes, a principal campanha de conscientização global com foco nas diabetes mellitus. Além de reforçar a importância de hábitos saudáveis para evitar a doença, que acomete mais de 537 milhões de brasileiros com idade entre 20 a 79 anos, representando 10,5% da população mundial nessa faixa etária.

O Brasil é o sexto país em incidência de diabetes no mundo e o primeiro na América Latina. No total, são 15,7 milhões de pessoas adultas com esta condição, e a estimativa é que, até 2045, a doença alcance 23,2 milhões de adultos brasileiros.

Além disso, segundo especialistas, pessoas com diabetes têm um risco maior de sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), aproximadamente 1,5 mais chances do que indivíduos sem a doença. O neurocirurgião Victor Hugo Espíndola alerta que a doença não tratada é um dos fatores de risco para o derrame. ‘’Altos níveis de açúcar no sangue, além de danificar os vasos sanguíneos e os nervos, contribuem para o depósito de gordura nas artérias (conhecidas como placas ateroscleróticas), o que torna o AVC com mais probabilidade de acontecer.”

De acordo com dados da American Heart Association (AHA), cerca de 16% dos adultos com mais de 65 anos com diabetes morrem vítimas de um derrame (AVC). ‘’Quando o paciente tem ainda obesidade, pressão alta, é fumante e ainda não tem uma dieta saudável, a pessoa vira uma “bomba relógio” para um AVC’’, alerta Espíndola.

A diabetes é uma doença crônica e sem cura, mas pode ser controlada. Embora possa ter um forte componente genético, um estilo de vida funciona como um gatilho para o seu desenvolvimento.

Abaixo, o neurocirurgião lista algumas medidas que podem ser adotadas para a prevenção dessa doença:

Alimentar-se de forma mais saudável como alimentos ricos em fibras, vitaminas e sais minerais

Praticar exercícios regularmente

Manter um peso saudável

Boas noites de sono

Evitar álcool e cigarro

Fazer avaliações médicas periodicamente