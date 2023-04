Pátio Brasil Shopping recebe segunda edição de debates na área da saúde com médicos renomados da capital federal

Ao todo serão seis encontros mensais, sendo que as próximas edições do serão confirmadas sempre ao início de cada mês

O “MedTalks” é gratuito e acontece no dia 15/04, a partir das 17h, na praça central e conta com a participação de dermatologias para debater temas relacionados às doenças, técnicas e procedimentos de estética

Para quem quer ficar bem informado sobre saúde e beleza da pele, no próximo sábado, 15 de abril, a partir das 17h, a praça central do Pátio Brasil Shopping receberá a segunda edição do “MedTalks”.

Realizado em parceria com o Laboratório Sabin de Brasília, o talk show será mediado pela jornalista Mônica Nóbrega, e contará com a participação de cinco renomados dermatologistas. Em debate, serão apresentadas diferentes patologias, técnicas, procedimentos de estética e cosmiatria (subespecialidade da área da dermatologia voltada exclusivamente para o tratamento e prevenção de problemas estéticos).

Com entrada gratuita, o bate-papo foi idealizado levando em consideração que os brasileiros estão muito antenados aos temas de estética. Para se ter uma ideia, em 2022, segundo pesquisa apresentada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), houve aumento de 390% na procura por procedimentos estéticos, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Sendo assim, a ideia é esclarecer dúvidas, especialmente de quem tem interesse em realizar algum tipo de procedimento. “Esse evento é uma oportunidade do público se aproximar de médicos com grande experiência e saber deles aquilo que nunca conseguem perguntar pessoalmente a um bom especialista”, conta Mônica Nóbrega.

O segundo encontro terá a participação dos médicos: Rosa Matos, Guilherme Machado, Letícia Oba, Alessandro Guedes e Leonardo Abraham. Na ocasião, os participantes poderão enviar perguntas e interagir durante as discussões. “Esse momento nos permite deixar claro o cenário da dermatologia, sem distorções, tirando dúvidas, desmistificando fake news e dúvidas existentes”, conta a dermatologista Rosa Matos.

Ao todo serão seis encontros mensais, sendo que as próximas edições do serão confirmadas sempre ao início de cada mês. Fora isso, ao final de cada “MedTalks”, os participantes terão a oportunidade de conversar e tirar fotos com os especialistas, além de participar de sorteios com entregas de brindes.

SERVIÇO

MedTalks – Debates em Saúde

Data: 15/04/2023

Horário: partir das 17h

Local: Praça Central do Pátio Brasil Shopping

Entrada gratuita

Pátio Brasil Shopping

Site: www.patiobrasil.com.br

Instagram: @patiobrasil

Telefone: (61) 2107-7400

Endereço: SCS Quadra 07 – Bloco A – Asa Sul

Horário de funcionamento:

▪ Lojas e Serviços: Segunda a sábado – 10h às 22h / Domingos e feriados – 14h às 20h;

▪ Alimentação e Lazer: Segunda a sábado – 10h às 22h / Domingos e feriados – 12h às 20h;

▪ Estacionamento: Sábado R$8,00 (oito reais) / Domingos e feriados: Gratuito.