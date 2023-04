Páscoa: nutricionista dá dicas de como manter o equilíbrio alimentar

Especialista em comportamento alimentar reforça que estar atento aos rótulos e não se restringir na hora de comer são peças-chave para manter uma boa relação com os doces

A Páscoa é um feriado tradicional e um dos mais importantes do ano nas diversas culturas ao redor do mundo, mas, muitas vezes esse feriado vem associado a comidas e chocolates em excesso. “Embora seja maravilhoso desfrutar de todas as delícias culinárias durante esse período, é importante lembrar-se de que manter o equilíbrio alimentar é fundamental para a nossa saúde física e mental”, é o que explica a nutricionista especializada em comportamento alimentar, Simone Dias.

Segundo ela, muitas vezes o excesso no consumo de alguns alimentos vem associado a algum tipo de desequilíbrio emocional ou até mesmo a falta de atenção durante as refeições, no entanto, ela explica que para não agravar esse quadro é fundamental não se restringir, mas sim trazer a consciência, na hora de aproveitar os tradicionais ovos de Páscoa. “É claro que os chocolates com um teor acima de 70% cacau apresentam mais ingredientes interessantes no aspecto nutricional, mas muitas pessoas não gostam desse tipo de chocolate e isso não quer dizer que você precisa se forçar a comer ou se restringir a comer o que você gosta”, reforça.

A nutricionista explica que cada vez mais precisamos olhar a relação com a comida e doces sob uma ótica 360º, por isso ao falar sobre um feriado tradicionalmente conhecido pelo excesso de chocolate é importante levar em conta os gostos pessoais e os fatores sociais que esse chocolate pode agregar. “É possível comer de tudo, desde que com atenção e consciência. Minha dica número um para todas as minhas pacientes é olhar a listinha dos ingredientes. Normalmente, o ingrediente que inicia a lista é o que tem maior concentração no alimento, por isso é fundamental estar atento”.

Então, como escolher um chocolate que seja mais saudável de acordo com o seu gosto para apreciar essa época de Páscoa? Aqui vão algumas dicas:

1) Gosta de chocolate meio amargo? Então, o escolha sem medo! Os chocolates com maior teor de cacau são sempre a principal recomendação dos nutricionistas e profissionais da saúde. Isso porque o cacau é rico em antioxidantes e flavonoides, que têm propriedades anti-inflamatórias e podem ajudar a reduzir o risco de algumas doenças. Além disso, esse tipo de chocolate costuma conter menos açúcar e gordura, o que também é muito positivo para sua saúde.

2) Chocolates ao leite. Para fazer uma boa escolha nesse tipo de chocolate, atente-se para aquela lista pequena de ingredientes e dê preferência aos que possuem pelo menos 30% de cacau na composição, e que iniciem a lista com massa de cacau. Repare também na quantidade de açúcares e gorduras, pois é possível se deliciar com esse tipo de chocolate de uma forma super equilibrada.

3) Chocolates brancos. Aqui a dica é muito parecida com a do chocolate ao leite. Atente-se ao rótulo com os ingredientes e principalmente às quantidades de gorduras, açúcares e aditivos.

Simone também reforça que manter a ingestão de frutas e verduras é fundamental nesses momentos que fogem da rotina. “Essa alimentação equilibrada, rica em vitaminas, fibras e minerais ajuda o organismo a metabolizar melhor a gordura consumida nos chocolates e em outros alimentos. O mais importante, não apenas nessa época de Páscoa mas em nossa rotina alimentar, é aproveitar as refeições com calma, e buscar sempre comer com atenção. Afinal, não faz sentido comer rápido um alimento que você tanto gosta”, finaliza Simone.

Simone Dias. Foto: Divulgação