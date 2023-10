Outubro Rosa: levar um estilo de vida equilibrado faz parte da prevenção

Uma das maneiras de a alimentação se tornar uma aliada na prevenção do câncer de mama é consumindo alimentos ricos em antioxidantes

Simone Dias *

Outubro é mundialmente conhecido como o mês de combate ao câncer de mama. Diversas campanhas, em todas as partes do mundo, trabalham o tema visando levar informação relevante para a população. Pensando nisso, trago aqui uma contextualização e algumas sugestões de como a alimentação desempenha papel importante na prevenção do câncer de mama, embora não se caracterize eficácia absoluta.

Reforço que a adoção de uma dieta equilibrada pode reduzir o risco de desenvolver câncer e melhorar a saúde geral do corpo, seja física ou mentalmente. Explico sempre às minhas pacientes que uma das maneiras de a alimentação se tornar uma aliada na prevenção do câncer de mama é consumindo alimentos ricos em antioxidantes, como frutas (ricas em vitaminas C e E); algumas castanhas (ricas em selênio); e itens com tonalidade alaranjada, como cenoura (ricos em betacaroteno).

Além disso, uma dieta rica em fibras pode ajudar a reduzir o risco de câncer de mama, pois as fibras, presentes em grãos integrais, frutas, legumes e feijões, ajudam na eliminação de substâncias cancerígenas do corpo. Vegetais crus, como brócolis, couve-flor, repolho e couve também desempenham papel importante na prevenção, devido aos seus compostos, como o sulforafano, que tem propriedade anticancerígena já comprovada.

Mas há também um outro fator crucial quando o assunto é prevenção ao câncer, principalmente em mulheres: as doenças psicossomáticas. Trata-se de condições médicas nas quais os fatores psicológicos desempenham papel significativo no aparecimento, agravamento e manifestação dos sintomas físicos.

Atualmente, com a quantidade de informações e estímulos que recebemos diariamente, ficou ainda mais comum o desenvolvimento de doenças como estresse, ansiedade e depressão. Esses e outros fatores emocionais podem afetar o sistema imunológico e o funcionamento do corpo, tornando-o mais suscetível a várias doenças, incluindo o câncer. Por isso, para além da alimentação, é superimportante, na prevenção de qualquer doença, estar atento ao que se passa no corpo e na mente. Por exemplo, já se sabe que o álcool, presente em bebidas, pode ser convertido em acetaldeído, uma substância química cancerígena. Mas isso não significa que é preciso restringir totalmente o consumo para estar imune ao câncer. O equilíbrio é a chave.

Manter uma rotina saudável, com a prática de atividades físicas frequentes e alimentação o mais equilibrada possível, faz com que os momentos de descontração com uma taça de vinho com as amigas tornem-se mais do que um simples momento de lazer. Os excessos é que são prejudiciais. Como tenho dito, a prevenção do câncer de mama envolve múltiplos fatores, incluindo os genéticos e os ambientais. Portanto, é importante adotar um estilo de vida saudável como parte de uma estratégia global de prevenção. Cuidar da alimentação, do psicológico e do físico são atitudes indispensáveis na prevenção. É fundamental consultar um médico regularmente para exames de rotina e triagem de câncer de mama, especialmente se você tiver fatores de risco adicionais.

*Simone Dias é nutricionista especializada em nutrição comportamental. “Minha missão é auxiliar e orientar mulheres com dificuldade de compreender a alimentação como uma aliada na saúde e na qualidade de vida.“