Outono: Conheça as doenças mais comuns desta estação

Todos os anos, com a chegada do outono, enfrentamos oscilações de temperatura e baixa umidade relativa do ar. Essas mudanças climáticas costumam deixar as pessoas com imunidade baixa, aumentando o risco de doenças respiratórias, sobretudo em crianças e idosos.

A otorrinolaringologista da OtorrinoDF, Tatiana Matos, explica que este é um período em que existe uma soma de fatores que juntos fazem um ambiente perfeito para essas doenças. “O clima mais seco aumenta poluentes no ar e resseca nosso trato respiratório superior como nariz, faringe, laringe e boca. Os ambientes fechados na maior parte do dia passam a ser outra ameaça: a falta de renovação de ar facilita a transmissão de vírus e bactérias”, afirma a médica.

Conheça as principais doenças do outono e seus sintomas

1-Resfriados: são causados por vários tipos de vírus e normalmente duram de 5 a 10 dias. Os sintomas são mais leves: coriza, tosse, febre baixa, dor de garganta, cefaléia e mialgia.

2- Gripe: causada pelo Influenza : temos alguns tipos como A, B, H1N1, H3N2. Tem duração de 7 a 15 dias e sintomas mais graves como febre alta, mialgia intensa, coriza e cefaléia.

3-Asma: é uma doença que pode trazer crises nessa época do ano a quem tem a predisposição. É a inflamação (alergia) nos alvéolos (menor parte da estrutura pulmonar). O paciente pode ter como sintomas a falta de ar, tosse e chiado no peito. Se o paciente já souber que tem essa predisposição pode se valer de medicações (normalmente bombinhas) profiláticas. Ou usar somente caso comece com algum sintoma.

4-Bronquiolite: é uma inflamação no pulmão causada por vírus. Mais comum em crianças pequenas e idosos. Pode dar febre, chiado no peito e falta de ar.

5 – Sinusite: é a infecção dos seios da face. Pode ser causada por vírus e bactérias (nesse último caso normalmente acontece após um quadro de resfriado em que a pessoa ficou com obstrução nasal e teve aumento de produção de catarro).

6- Pneumonia: infecção do pulmão causada por microorganismos. Mais comumente por bactérias. O paciente em geral tem dificuldade e dor para respirar, febre, prostração. Pode acontecer como uma complicação após resfriado ou gripe.

Como evitar as doenças do outono?

Ainda de acordo com a otorrinolaringologista da OtorrinoDF, existem alguns cuidados que podem ser tomados para evitar as doenças típicas deste período.

– Manter a casa e local de trabalho o mais ventilado possível

– Evitar aglomerações

– Fortalecer sistema imunológico (vacinação em dia + suplementação adequada com ênfase na atenção para vitamina D e ferro + alimentação rica em frutas, verduras e legumes)

– Hidratação

– Lavagem nasal com soro fisiológico 3 vezes ao dia