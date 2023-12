Oito dicas para evitar ganho de peso nas festas de fim de ano e controlar os “hormônios da fome”

POST PATROCINADO

Muitas pessoas que geralmente controlam o peso durante todo o ano podem “perder” o controle durante as festas de fim de ano.

Quando o ganho de peso nas festas de Natal e Reveillon não é perdido, normalmente o ciclo de ganho de quilos extras ao longo do ano, o que pode aumentar o risco de muitas doenças, incluindo diabetes e doenças cardíacas.

Seguem algumas estratégias do doutor Bruno Babetto, médico pós-graduado em endocrinologia e metabologia para manter o peso sob controle e, ao mesmo tempo, aproveitar com os amigos e familiares essa época do ano tão especial!

1-Siga uma rotina

É fácil desviar-se das refeições estruturadas e dos exercícios habituais em nome da celebração. Esta falta de rotina pode aumentar a tendência de comer demais durante as festas ou até mesmo fazer escolhas de alimentos com alto teor de açúcar.

2-Coma proteína pela manhã

Um café da manhã rico em proteínas pode manter o açúcar no sangue e os “hormônios da fome” mais estáveis ​​ao longo do dia, o que pode ajudar a controlar o apetite. Algumas sugestões: omeletes de clara de ovo, iogurte grego e shakes de proteína.

3-Durma o suficiente

Embora as festas sejam mais no período da noite, prolongando até a madrugada, é importante manter as rotinas de sono nos dias anteriores e posteriormente. Pouco sono ou sono não restaurador podem estimular hormônios indutores de ganho de peso.

4-Limite o álcool

Muitas pessoas desfrutam de algumas bebidas a mais do que o normal durante as festas de fim de ano, mas um aumento significativo no consumo de álcool – especialmente bebidas mistas com alto teor de açúcar – pode levar ao aumento da ingestão calórica. Se decidir beber, opte por bebidas alcoólicas claras com soda e limite cerveja, vinho e outras bebidas. Abuse da ingestão de água!A água é um dos elementos essenciais no processo de conversão de gordura em energia. Um maior consumo de água estimula as reações metabólicas e está, inclusive, comprovado que beber água acelera o metabolismo em 2 a 3% durante 90 minutos. O que no fim do dia se reflete num aumento do número de calorias gastas.

5-Exercite-se no início do dia

Fazer até 30 minutos de HIIT (treinamento intervalado de alta intensidade) no início do dia manterá seu metabolismo acelerado. Para os adeptos à musculação, treino intenso também é uma excelente opção, pois quanto mais massa magra, mais gasto calórico.

6-Experimente uma pré-carga de proteína

Faça lanche rico em proteínas, como shake ou barra, uma hora antes da refeição noturna/jantares de fim de ano, isso permitirá mais autocontrole.

7-Coma estrategicamente

Coma vegetais antes de iniciar os aperitivos ricos em carboidratos. Legumes e vegetais crus levarão a uma saciedade mais duradoura e a menos espaço para alimentos não nutritivos.

8-Não se prive

As festas de fim de ano são um momento para desfrutar a família, amigos e, claro, vários tipos de comida. Delicie-se comendo pequenas porções de várias coisas que deseja provar, em vez de encher o prato com grandes porções.