O que é varicocele testicular: Sintomas, causas e tratamentos

Saiba tudo sobre a varicocele testicular, os sintomas mais comuns, tratamentos e a relação com a infertilidade masculina.

Você já ouviu falar sobre a varicocele testicular?

Esta condição pouco conhecida, mas relativamente comum, pode afetar a saúde testicular e a fertilidade masculina.

Muitos homens descobrem esta condição durante os exames de rotina.

A varicocele caracteriza-se pela dilatação das veias dentro do escroto, que podem ser silenciosas ou causar sintomas como dores e sensação de peso na bolsa escrotal.

Felizmente, existe tratamento para varicocele, que geralmente inclui procedimentos minimamente invasivos como a cirurgia de varicocele por microscópio.

Desta forma, neste artigo explicaremos o que é varicocele testicular, assim como os seus sintomas, causas e tratamentos.

O que é varicocele testicular?

A varicocele testicular é a dilatação anormal das veias dentro do escroto, mais precisamente das veias que drenam os testículos.

Estima-se que ela ocorra em 15% dos homens ao redor do mundo, podendo ser uma das principais causas de infertilidade masculina.

A varicocele frequentemente se desenvolve durante a puberdade, quando as veias testiculares começam a crescer e se tornam mais evidentes.

Identificando a Varicocele: Sinais e Sintomas Principais

A compreensão dos sinais e sintomas da varicocele é fundamental para a detecção e o manejo dessa condição.

É muito comum os pacientes não apresentarem nenhum sintoma e identificarem essa condição em exames de rotina ou na investigação da infertilidade.

Quando presentes, os sintomas variam na frequência e intensidade.

A dor testicular e a sensação de peso são um dos principais sintomas.

Esta dor pode variar de um leve desconforto a uma sensação aguda e intensa, frequentemente associada com períodos prolongados na posição em pé ou após esforços físicos.

Este sintoma pode piorar ao longo do dia, com o calor e associado a esforços físicos.

Um outro sinal é a atrofia testicular, ou seja, a redução do tamanho de um dos testículos.

Ela pode ser um sinal de uma varicocele de longa duração e um indicativo de que a saúde testicular está comprometida.

Os sintomas geralmente são mais evidentes no testículo esquerdo e podem manifestar-se durante a puberdade, quando o corpo passa por diversas mudanças fisiológicas.

As semelhanças entre varicocele e outras doenças venosas

A varicocele compartilha características com doenças venosas como as varizes encontradas nas pernas e a doença hemorroidária, o que reforça sua categorização como um problema vascular.

Em termos de sintomas e complicações, a varicocele pode ser considerada as “varizes do escroto”.

De fato, a questão chave é que a varicocele causa infertilidade em muitos pacientes, sublinhando sua gravidade e a necessidade de atenção médica especializada para seu tratamento.

Varicocele e Infertilidade: Entenda a Conexão

A varicocele é uma condição que atinge muitos homens e tem uma conexão direta com a infertilidade, motivo que causa preocupação e busca por informações.

A dilatação anormal das veias do plexo pampiniforme que compõem o cordão espermático pode comprometer a função testicular e, consequentemente, a fertilidade masculina.

O impacto da varicocele na fertilidade é notório, uma vez que a má circulação e o consequente aumento de temperatura podem prejudicar a saúde dos espermatozoides.

Com essa condição, há um comprometimento do resfriamento adequado do sangue na região testicular, o que pode levar à diminuição da qualidade e motilidade espermática, e consequentemente, a uma infertilidade.

Fatores que contribuem para a infertilidade

O entendimento sobre os fatores de infertilidade envolve reconhecer o papel da varicocele nesse contexto. As veias varicosas no escroto aumentam a temperatura local, o que acaba por afetar a produção de espermatozoides.

Além disso, a varicocele pode estar ligada ao aumento de espécies reativas de oxigênio que danificam o DNA dos espermatozoides e diminuem a sua motilidade.

A combinação desses elementos contribui significativamente para a alteração da qualidade e quantidade de espermatozoides.

Como a temperatura afeta a produção de espermatozoides?

Um fator crucial na produção de espermatozoides saudáveis é a manutenção de uma temperatura testicular adequada.

A natureza projetou os testículos para ficarem suspensos fora do corpo justamente para se manterem um pouco mais frios que a temperatura corporal interna.

Diante de uma varicocele e o aumento da temperatura testicular, o ambiente se torna menos ideal para a espermatogênese, processo essencial na formação de espermatozoides, o que pode levar à infertilidade.

Sendo assim, o controle da temperatura é um dos focos no tratamento da varicocele em pacientes que buscam a paternidade.

Diagnóstico da Varicocele: Exames e Avaliação Médica

Apesar de algumas varicoceles serem assintomáticas, o diagnóstico precoce e o acompanhamento médico são essenciais.

O primeiro passo no diagnóstico é uma avaliação médica cuidadosa.

Isso envolve inicialmente um exame físico, onde o médico irá investigar a presença de veias dilatadas e outros sinais indicativos.

Contudo, nem sempre os sinais são evidentes, principalmente em graus mais leves de varicocele.

Nesses casos, o ultrassom com doppler colorido se torna uma ferramenta diagnóstica de extrema importância, pois oferece uma visualização detalhada da estrutura vascular, confirmando assim a presença da varicocele.

A definição do grau de severidade da varicocele é crucial. Essa estratificação auxilia no planejamento do melhor tratamento e acompanhamento do paciente.

Além disso, para um entendimento completo do impacto da varicocele na função reprodutiva, o espermograma torna-se essencial, permitindo uma análise qualitativa e quantitativa dos espermatozoides.

Em suma, a abordagem diagnóstica de uma suspeita de varicocele envolve não somente a confirmação da condição, mas também a avaliação de seu efeito na saúde reprodutiva do homem.

A investigação clínica detalhada, apoiada por técnicas de imagem e espermograma, proporciona um mapeamento fundamental para o manejo da varicocele, destacando a importância da detecção precoce e do seguimento médico contínuo.

Tratamentos

Muitos pacientes questionam se a varicocele tem cura.

A resposta animadora é que o tratamento cirúrgico pode resolver a maioria dos sintomas e impedir complicações futuras.

O tratamento de escolha é a cirurgia de varicocele com o auxílio de microscópio.

Este procedimento é realizado em centro cirúrgico sob anestesia e dura em torno de 1 a 2 horas.

É uma cirurgia de pequeno porte, extremamente precisa e tranquila, que realiza a ligadura e ressecção destas varizes.

O paciente costuma ir de alta no mesmo dia ou no dia seguinte ao procedimento.

Conclusão

Neste artigo explicamos o que é varicocele testicular, seus principais sintomas, causas e tratamentos.

Esta é uma doença muito prevalente e uma das principais causas de infertilidade no homem.

Desta forma, a sua investigação e tratamentos são fundamentais para o casal com dificuldade para engravidar.