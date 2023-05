Nutricionista dá dicas de alimentos e vitaminas para melhorar a libido e a fertilidade

Ingestão de alimentos com triptofano podem auxiliar na sensação de bem estar

Atualmente, tem-se observado nos consultórios uma grande procura das pessoas pela melhora tanto da libido quanto da fertilidade (feminina e masculina). Fatores como a ansiedade e o estresse do dia a dia (ainda mais quando excessivo), hábitos alimentares, sobrepeso, obesidade, menopausa, uso de anticoncepcionais e medicamentos para ansiedade, depressão e outros transtornos psicológicos podem afetar ou inibir a libido e modificar a fertilidade masculina ou feminina.

Alterações nas taxas hormonais (estrogênio, nelas, e testosterona, neles) também afetam a libido. Alguns hábitos alimentares em específico como o alto consumo de álcool, ingestão exacerbada de açúcares e refrigerantes, aumento de consumo de alimentos altamente processados e refinados, juntamente com altas taxas de corantes e conservantes, estão ligados com a diminuição da fertilidade na população.

De acordo com a nutricionista Giovanna Valente, a ingestão de alimentos com triptofano podem auxiliar na sensação de bem estar. “O triptofano atua como precursor da serotonina – relacionada a sensação de bem estar e felicidade, onde a falta da serotonina pode causar irritabilidade, mal humor, raiva e pensamentos negativos – atrapalhando o corpo com o prazer e a libido. Alguns dos alimentos fontes de triptofano são a banana, lentilha, tâmara, chocolate amargo, abacate, frango, ovos e nozes”, enumera ela.

Um tema ainda pouco abordado, mas muito presente é a infertilidade masculina. Segundo alguns estudos, a falta de alguns antioxidantes pode ter ligação com a infertilidade masculina. “Entre esses principais antioxidantes, tem-se o zinco (associado ao folato), ômega 3, vitamina B12, vitamina C, CoQ10, vitamina E e selênio”, aponta a nutricionista.

A nutricionista cita alguns exemplos de alimentos fontes desses antioxidantes. “O zinco e o selênio podem ser encontrados em oleaginosas como as nozes, a castanha-do-pará e a amêndoa. O ômega 3 pode ser encontrado em peixes de águas frias como o salmão, atum, sardinha e bacalhau e também pode ser encontrado em algumas sementes como a linhaça e a chia (mas muitas vezes pode precisar ser suplementado devido a escassez na dieta cotidiana). A vitamina B12 está presente em fontes como os ovos, sardinha e iogurte e a vitamina E nos vegetais verde escuro, aveia, abacate e nozes”.

Giovanna Valente ainda dá outras dicas para manter em harmonia as taxas hormonais tanto dos homens quanto das mulheres. “É muito importante que se mantenha um estilo de vida saudável com boa e variada alimentação, qualidade de sono, hidratação e prática de atividades físicas para que os hormônios também se mantenham em ordem e o corpo funcione bem. Mas, quando a falta de libido é prolongada, deve-se buscar ajuda especializada”.