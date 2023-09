Novo remédio imita efeitos do exercício físico e pode ajudar no tratamento de doenças como diabetes

O próximo passo é transformar a medicação em comprimidos; ela ainda será testada em mais modelos animais antes de ser testada em humanos

Um novo remédio surge na onda de medicamentos como o Ozempic, que foi criado com o objetivo de tratar doenças como a diabetes e a obesidade, mas está sendo muito utilizado por quem deseja emagrecer. E pesquisadores estão entusiasmados com um novo medicamento que imita os efeitos do exercício no corpo.

De acordo com estudos publicados na revista Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, os resultados foram promissores no teste em animais. Os músculos dos ratos que tomaram a medicação entenderam que o corpo estava se exercitando mais do que realmente estava, estimulando o metabolismo deles.

Thomas Burris, que liderou a pesquisa, explicou em comunicado que, com o uso do medicamento, o metabolismo do corpo passa a usar ácidos graxos, como o que acontece quando as pessoas estão em jejum ou se exercitando. E então, acontece a perda de peso.

Por enquanto, o remédio está sendo testado apenas em ratos obesos. Diferente de outros medicamentos que são utilizados para o mesmo fim, ele não afeta o apetite, apenas estimula uma via metabólica natural.

Resultados

Ratos que receberam o remédio duas vezes por dias ganharam 10 vezes menos gordura do que os animais não tratados, e conseguiram perder cerca de 12% do peso corporal. Para resultados apurados, todos os animais continuaram comendo a mesma quantidade de comida e praticando a mesma quantidade de exercícios durante um mês.

Além desses efeitos, a nova droga também fez com que os ratos conseguissem correr quase 50% mais longe do que antes. Até então, a droga não causou efeitos colaterais. O próximo passo é transformar a medicação em comprimidos; ela ainda será testada em mais modelos animais antes de ser testada em humanos.