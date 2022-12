Novo estudo mostra que dieta equilibrada pode levar a remissão do Diabetes tipo 2

O estudo realizado no Reino Unido, mostrou que metade dos pacientes atendidos entraram em remissão após seguirem a dieta com baixo teor de carboidratos

O diabetes é uma doença silenciosa que preocupa autoridades de saúde do mundo inteiro. De acordo com o último Atlas do Diabetes, publicado pela Federação Internacional de Diabetes (IDF), entre 2019 a 2021, o aumento da doença foi de 16%. Atualmente 537 milhões de pessoas sofrem com o diabetes no mundo. No Brasil, esse número é de 15,7 milhões de pacientes.

Segundo Bruno Babetto, médico pós graduado em Endocrinologia e Metabologia e Diretor Médico Responsável Técnico da Clínica Tivolly, no Brasil, 90% dos casos de diabetes são do tipo 2 e 89% deles estão relacionados a hereditariedade. “É importante descatar que obesidade, alimentalção indaqueda com alto consumo de carboidratos e de alimentos processados, sedentarismo, histórico familiar da doença e estresse contribuem para o surgimento do diabetes tipo 2”, afirma Babetto.

Mas, apesar dos números impressionantes, existe uma luz no fim do túnel. Dados apresentados na conferência Diabetes Professional Care 2022, em novembro, mostraram que 20% dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2 que seguiram uma dieta com baixo teor de carboidratos entraram em remissão, dispensando o uso de hipoglicemiantes (medicação para controle de glicemia). “O termo “remissão” é usado para descrever uma melhora metabólica sustentada – que persiste após a retirada da farmacoterapia para redução da glicose – no DM2 para níveis quase normais (“redução ou desaparecimento de sinais e sintomas”). Um diagnóstico de remissão só pode ser feito após todos os agentes redutores de glicose terem sido suspensos por um intervalo suficiente para permitir a diminuição dos efeitos da droga. Assim, a “remissão” tem como diagnóstico usual a medição da hemoglobina glicada pelo menos 3 meses após a interrupção da farmacoterapia hipoglicemiante, para que reflita com precisão os níveis de glicose no sangue”, explica o médico.

O estudo realizado no Reino Unido, mostrou que metade dos pacientes atendidos entraram em remissão após seguirem a dieta com baixo teor de carboidratos. “A pesquisa revelou também que as pessoas tiveram uma redução média de 33% da hemoglobina glicada (A1c), além de uma redução de 30% dos triglicerídeos, 8,6% da pressão arterial sistólica, 10% do colesterol total e 12% da relação colesterol total/lipoproteína de alta densidade (do inglês HDL, high-density lipoprotein) do colesterol. Importante ressaltar a redução do peso coproral, média de 10,3%”, destacou Babetto.

Uma boa notícia, já que o diabetes em 2021 foi responsábel por mais de seis milhões de mortes em todo mundo. O Atlas do Diabetes também mostra que somente no ano passado foram gastos, no mundo, mais de 65 bilhões de dólares com os desfechos de diabetes. “Diante desse cenário, a dieta com baixo teor de carboidratos como opção para remissão do diabetes é uma excelente notícia para a sociedade mundial e brasileira”, finaliza o médico da clínica Tivolly.