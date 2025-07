Nova edição da revista Saúde & Inovação reúne pesquisas aplicadas ao SUS 

Foi lançada nesta quinta-feira (3) a segunda edição da revista científica Saúde & Inovação, publicação produzida pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF). A revista apresenta estudos desenvolvidos nas unidades administradas pelo Instituto, com foco em temas relevantes para o aprimoramento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ao todo, a edição reúne 12 artigos assinados por mais de 40 pesquisadores, com abordagens que vão do cuidado com pacientes oncológicos à equoterapia aplicada à paralisia cerebral. Também são tratados temas como inclusão de pessoas com deficiência, padronização de medicamentos no SUS e os impactos da pandemia.

A editora-chefe da publicação, médica Bruna Teles, destacou a importância da retomada da revista para a comunidade científica do Distrito Federal. Segundo ela, a proposta é manter o periódico como um espaço aberto, acessível e de excelência para residentes, profissionais de saúde e pesquisadores que atuam no IgesDF.

A diretora da Diretoria de Inovação, Ensino e Pesquisa (Diep), Emanuela Dourado, celebrou o lançamento, apontando a dedicação da equipe como fundamental para superar os desafios do projeto. “A revista é uma conquista de todos nós, que acreditamos no poder transformador da ciência”, afirmou.

Para o diretor-presidente do IgesDF, Cleber Monteiro, a publicação consolida o compromisso da instituição com a ciência. “Reforçamos a aplicação do conhecimento científico na prática assistencial”, afirmou.

A cerimônia de lançamento contou com a presença de autoridades, como o secretário de Economia do DF, Ney Ferraz, que destacou o papel estratégico da pesquisa para a gestão pública. “Investir em ciência é investir no futuro da saúde pública”, declarou.

Já o secretário de Saúde do DF, Juracy Cavalcante, ressaltou que a pesquisa clínica é uma das bases da governança no SUS. “Aplicar conhecimento de forma planejada é entregar valor ao paciente”, disse.

Ciência que conecta e transforma

O evento também promoveu uma mesa-redonda com a participação do infectologista Tazio Vanni, do epidemiologista Sergio Fernandes e da pesquisadora Janaina Sallas, com mediação de Bruna Teles. Durante o debate, Vanni reforçou o potencial da publicação para ampliar sua influência. “Existe uma inteligência coletiva enorme no DF. Essa revista pode alcançar inclusive espaços internacionais”, afirmou.

Reconhecimento a trajetórias na saúde

Dois profissionais de destaque foram homenageados durante o evento. O infectologista Julival Fagundes Ribeiro, referência nacional em epidemiologia hospitalar, foi aplaudido de pé ao receber a homenagem. Com mais de quatro décadas de atuação, ele defendeu a importância da pesquisa clínica para o avanço da saúde pública. “Trabalhar na saúde pública é o maior orgulho da minha vida”, declarou.

O médico intensivista e cardiologista Osório Rangel, conhecido por sua atuação em cuidados críticos e ensino, também foi homenageado pela contribuição ao sistema de saúde do DF.

A edição completa da Revista Científica Saúde & Inovação está disponível online, reforçando o compromisso do IgesDF com a produção e disseminação do conhecimento científico.

Com informações do IgesDF