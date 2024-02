Mitos e verdades sobre acupuntura para gestantes

Saiba o que as grávidas podem ou não fazer!

A gestação é um momento mágico para grande parte das mulheres, mas também é um período cercado de dúvidas, medos e desconfortos físicos. Na gravidez, muitos remédios não são seguros. Uma alternativa é a acupuntura, médicos indicam a terapia para tratar vários incômodos como, por exemplo, enjoos, azia, dores nas costas, ansiedade, alterações de humor, dificuldade para dormir ou até mesmo o inchaço. De acordo com a fisioterapeuta, Aylla Gomes, estudos demonstram que a acupuntura auxilia as futuras mamães em todos os desconfortos gestacionais.

Mas, quando se fala em gestação, o cuidado com a paciente tem que ser redobrado, por isso especialistas indicam a acupuntura. “Ela é uma técnica milenar chinesa que consiste no estímulo de pontos específicos do corpo para obter a liberação de neurotransmissores que vão produzir efeito analgésico, anti-inflamatório e relaxante”. esclarece a fisioterapeuta.

Mas, há muitas dúvidas quando o tema é gestação e acupuntura, quem esclarece os mitos e verdades sobre o tema é a fisioterapeuta Aylla Gomes.

Gestante não pode fazer acupuntura- MITO

A grávida pode fazer acupuntura durante os 9 meses de gravidez, desde que faça o tratamento com um acupunturista especialista em ginecologia e obstetrícia.

Acupuntura só pode ser feita após o terceiro mês de gestação: MITO

No 1º trimestre de gravidez, a acupuntura auxilia principalmente na melhora de náuseas, mal-estar, oscilações emocionais e reduz o risco de aborto.

Acupuntura ajuda na mudança de posição do bebê – VERDADE

“No final da gestação é muito importante que o bebê esteja na posição cefálica

(cabeça para baixo), pois o posicionamento adequado auxilia toda a evolução do trabalho de parto”, esclarece Aylla.

Enjoo durante a gravidez, acupuntura ajuda a melhorar: VERDADE

A acupuntura é muito eficaz no alívio dos desconfortos gestacionais, como: náuseas, vômitos, azia, ansiedade, dor nas costas, dor de cabeça, variações de humor, dificuldade para dormir, entre outros. Uma das vantagens da acupuntura é evitar ou reduzir o uso de medicamentos pela gestante.

Ela ajuda na indução do parto: VERDADE

A acupuntura também pode ser utilizada para estimular o trabalho de parto, além de acelerar a recuperação e auxiliar na produção de leite pós parto, atuando no reequilíbrio das funções do organismo e na produção hormonal.

Pode ocasionar aborto: MITO

Mas, é importante ressaltar que a acupuntura deve ser realizada por um profissional especializado, com conhecimentos de Medicina Tradicional Chinesa/Japonesa especializada em Ginecologia e Obstetrícia, pois existem pontos que precisam ser utilizados com cautela na grávida.

Acupuntura ajuda no controle da dor lombar e enxaqueca durante a gestação: VERDADE

No 2º trimestre, são sintomas comuns e que com o estímulo de pontos específicos é possível promover um efeito analgésico e anti-inflamatório para melhora desses desconfortos.

