Ministério da Saúde abre quase 6.000 vagas para Mais Médicos

O programa terá benefícios para a atuação nas áreas de vulnerabilidade, por permanência e para profissionais que vieram do programa Fies

O Ministério da Saúde abriu, nesta segunda-feira (22), um edital para 5.970 vagas no programa Mais Médicos, em quase 2.000 cidades.

Há prioridade na abertura de vagas para áreas consideradas de maior vulnerabilidade social e onde há um vácuo na assistência. Dos profissionais selecionados, mil serão alocados na Amazônia Legal.

O programa terá benefícios para a atuação nas áreas de vulnerabilidade, por permanência e para profissionais que vieram do programa Fies. Quem for escolhido também poderá fazer curso de especialização, mestrado ou aperfeiçoamento na área de saúde da família.

Uma das novidades é a oportunidade de especialização em medicina de família e comunidade e mestrado em saúde da família”, diz a pasta.

O edital aberto nesta segunda também amplia de 3 para 4 anos o vínculo do médico com o programa, tempo que pode ser prorrogado pelo mesmo período.

De acordo com o Ministério da Saúde, médicos brasileiros terão prioridade na seleção, mas também poderão participar brasileiros formados no exterior ou estrangeiros -para vagas não ocupadas por médicos com registro no Brasil.

Profissionais alocados em áreas de vulnerabilidade podem receber até R$ 120 mil de bônus se permanecerem na vaga pelos quatro anos. Já os formados pelo Fies podem receber, dependendo da situação, até R$ 475 mil extra.

A região que terá mais vagas abertas é a Sudeste, seguida do Norte e do Nordeste.

VAGAS POR ESTADO

Acre: 56

Alagoas: 35

Amazonas: 475

Amapá: 67

Bahia: 278

Ceará: 307

Distrito Federal: 52

Espírito Santos: 135

Goiás: 188

Maranhão: 246

Minas Gerais: 371

Mato Grosso do Sul: 52

Mato Grosso: 91

Pará: 590

Paraíba: 53

Pernambuco: 166

Piauí: 66

Paraná: 327

Rio de Janeiro: 253

Rio Grande do Norte: 70

Rondônia: 73

Roraima: 164

Rio Grande do Sul: 541

Santa Catarina: 211

Sergipe: 29

São Paulo: 1.028

Tocantins: 46