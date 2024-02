Meu SUS Digital: aplicativo registra 2,5 milhões de downloads em duas semanas

Inicialmente projetado para a emissão do certificado de vacinação Covid-19, o aplicativo evoluiu e se tornou uma plataforma integrada

O aplicativo Meu SUS Digital, plataforma integrada de soluções em saúde, já acumulou 2,5 milhões de novos downloads, totalizando seis vezes mais o número de downloads do ano de 2023 em apenas duas semanas. Isso porque, no ano passado, o aplicativo, que ainda se chamava Conecte SUS, tinha uma média de 430 mil downloads por mês. O app também era, na última sexta-feira (02/02), o mais baixado entre as ferramentas grátis disponíveis nos sistemas IOS e Google Play.

Inicialmente projetado para a emissão do certificado de vacinação Covid-19, o aplicativo evoluiu e se tornou uma plataforma integrada. Pelo Meu SUS Digital é possível:

– Avaliar o atendimento recebido em uma UBS;

– Visualizar o seu histórico clínico;

– Emitir documentos e certificados;

– Acessar diversos aplicativos de saúde em um só lugar.

Uma das novidades da nova versão do aplicativo foi a inclusão do Dignidade Menstrual. O programa tem como objetivo combater a pobreza menstrual. O Ministério da Saúde também atualizou o Meu SUS Digital para que o nome social da pessoa seja exibido como nome principal na ferramenta, estando incluso também no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) – acessado por usuários, gestores e profissionais da saúde. A novidade foi anunciada pela ministra Nísia Trindade, durante cerimônia de homenagem aos 20 anos da Visibilidade Trans.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Parafraseando a canção AmarElo, é preciso ouvir a voz das pessoas trans, mais do que suas cicatrizes, e acolher as diversas vivências, para que não seja mais preciso falar sobre sobrevivência, mas que possamos falar em vivência, em luta, em direito, em acolhimento e em paz. Essa é uma caminhada que diz respeito a toda sociedade brasileira, que precisa para fazer valer sua democracia plenamente, estar atenta e atuante a partir de ações, de políticas públicas e da sociedade nessa agenda”, defendeu Nísia.

Ainda para o primeiro semestre de 2024, também está previsto a entrada de novas funcionalidades na ferramenta digital, como a prescrição eletrônica de medicamentos e a emissão de atestados médicos e odontológicos. O aplicativo é abastecido pelas informações disponíveis na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), o qual envia e recebe as informações de saúde de forma segura, íntegra e auditável.