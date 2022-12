Menopausa: estudo mostra que incluir soja na dieta alivia as ondas de calor

Marianne Fazzi, nutricionista, explica os benefícios do alimento, enquanto o médico Hugo Gatto comenta a composição de isoflavona da planta

As ondas de calor é um dos sintomas mais típicos da menopausa e que incomodam muitas mulheres. Alguns métodos, como a terapia de reposição hormonal e dietas com suplementação natural ou chás, já são conhecidos pelo público feminino. No entanto, um estudo recente dirigido por integrantes do Comitê de Médicos para Medicina Responsável, de Washington DC, apontou um novo alimento capaz de cessar o sintoma: a soja. A planta é rica em nutrientes e possui substâncias conhecidas como isoflavona. De acordo com o médico Hugo Gatto, especializado em reposição hormonal e pós-graduando em nutrologia, a substância encontrada no alimento favorece o alívio dos fogachos.

Para realizar a pesquisa, 84 mulheres na pós-menopausa foram divididas em dois grupos: o primeiro recebeu uma dieta vegana com baixo teor de gordura, inclusive, meia xícara de soja cozida todos os dias. Já no grupo dois, as mulheres comiam normalmente, sem restrições. O resultado foi que os sintomas do calorão sumiram em 9 de cada 10 mulheres do grupo um. Para o médico Dr.Hugo Gatto a isoflavona encontrada na planta tem a estrutura semelhante a do estrogênio. “A menopausa é causada pela redução na produção de hormônios, principalmente de estrogênio. Sendo assim, o consumo da isoflavona pode favorecer a diminuição da intensidade dos sintomas da menopausa, caso eles forem leves, e estejam em conjunto a um tratamento individualizado”.

Já segundo a nutricionista Marianne Fazzi, a soja é uma fonte de proteína, ferro, potássio, fósforo e outros nutrientes, sendo um alimento interessante para um planejamento alimentar. “Vale a pena começar incluindo pequenas porções na dieta e notando se há melhora dos sintomas. Lembre-se de fazer o remolho, por pelo menos 12h, para evitar desconfortos gastrointestinais” acrescenta Fazzi. Além disso, uma alimentação à base de vegetais e com baixo teor de gordura favorece ainda a saúde da população de bactérias que vivem no intestino, a microbiota intestinal. “Uma vez que o intestino está saudável, a isoflavona pode ser bem mais aproveitada pelo organismo ao consumir a soja. Alguns estudos mostram que os vegetarianos têm mais sucesso na conversão de isoflavona à substância semelhante ao estrogênio”, ressalta a profissional.

No entanto, a soja não é o único alimento capaz de reduzir sintomas da menopausa. O dr. Hugo pontua que, assim como todas as fases da vida, vale priorizar sempre o consumo de alimentos in natura. “Peixes, ovos, carnes, oleaginosas, verduras, frutas, raízes, sementes e cereais integrais são comidas que não devem ficar de fora. Além disso, existem alguns nutrientes importantes para essa fase, que são a vitamina C, E e D, ômega 3, cálcio e o consumo adequado de fibras, de pelo menos 25g por dia. Sobretudo, deve evitar ao máximo o consumo de açúcar, frituras, enlatados, álcool, excesso de carne vermelha e embutidos”, finaliza o médico.

Sobre Hugo Gatto

Graduado em medicina pela FURB (Universidade Regional de Blumenau), o Dr. Hugo Gatto tornou-se referência em implantes hormonais, além de contar com pós-graduação em andamento em Nutrologia e Medicina do Esporte. Hugo também está à frente da clínica, Instituto Gatto, referência em reposição hormonal, emagrecimento e hipertrofia.

Sobre Marianne Fazzi

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Marianne Fazzi é nutricionista formada pela Universidade Paulista (UNIP) e há 10 anos atua em consultório de emagrecimento. À frente da Clínica Trivita, desenvolveu o próprio método de emagrecimento, a Nutrição Smart, onde desenha uma estratégia personalizada para cada paciente emagrecer, de acordo com seu perfil comportamental e os sabotadores da dieta de cada um. O método identifica o porquê a pessoa não consegue seguir o plano alimentar e oferece várias soluções práticas, facilitando o resultado do paciente.

Além da Trivita, Marianne é pioneira e uma das maiores referências de cursos on-line sobre empreendedorismo e gestão de clínicas e consultórios voltados para nutricionistas, com a Escola de Negócios Amor em Nutrir, tendo assistido mais de 12 mil alunos e mentorados em todos os estados brasileiros e mais 21 países.