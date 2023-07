Médica diz que remédios podem cortar efeito de anticoncepcionais e causar ‘gestações silenciosas’

Alguns tipos de medicamentos, como antibióticos e anticonvulsivantes, podem diminuir a efetividade de anticoncepcionais hormonais, em especial os de via oral

Tamires Silva Oliveira, de 23 anos, descobriu que estava grávida uma hora antes de dar à luz no elevador do hospital em Guarujá, no litoral de São Paulo, levantando dúvidas: Realmente é possível engravidar tomando anticoncepcionais, assim como a jovem? Segundo a médica obstetra, mastologista e ginecologista Maria Virgínia de Oliveira e Oliveira, sim é possível.

Maria Virgínia ressaltou que nenhum contraceptivo [método para evitar a gravidez] é infalível. No caso de Tamires, embora tenha afirmado tomar regularmente os anticoncepcionais, uma outra questão chama a atenção, o fato de ter feito o uso de antibiótico para tratar uma infecção urinária.

A médica explica que algumas medicações reduzem o efeito de contraceptivo. Ela citou remédios que agem no sistema nervoso central, anticonvulsivantes e antibióticos.

“Algumas medicações podem reduzir a eficácia [dos contraceptivos], mas não cortar totalmente [o efeito]. Então, tem que usar preservativo, mesmo quem toma certo tem chance de engravidar”, disse.