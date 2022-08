Maquiagem em excesso é prejudicial para a pele?

Especialista alerta sobre cuidados importantes para adotar no dia a dia

A maquiagem é, sem dúvida, uma aliada das mulheres tanto no dia a dia como em ocasiões especiais. Um bom look com uma make bem feita pode ajudar e muito na autoestima feminina. Mas é preciso tomar cuidados importantes, pois, em alguns casos, pode ser prejudicial para a pele.

A esteticista Clarissa Dias explica que não é apenas o uso excessivo de maquiagem que deixa a pele com uma aparência ruim, mas a não retirada adequada. Clarissa conta que usar produtos de beleza todos os dias não faz mal à pele, desde que você lave o rosto corretamente antes de dormir.

“A grande questão da maquiagem não é apenas o uso dela e sim o não retirar adequadamente. É preciso ter essa parte de assepsia com a lavagem, uso de um demaquilante, uma água micelar, fazer uma limpeza mais profunda para retirar o produto para que seja retirado por completo”, ressalta a especialista.

Clarissa afirma que a longa permanência do produto em contato com o rosto pode deixar uma aparência indesejada a longo prazo. De acordo com a especialista, muitas mulheres têm o hábito de adormecer maquiadas depois de chegarem cansadas do trabalho ou de uma festa, mas mesmo assim a remoção correta não deve ser deixada de lado.

“Caso a limpeza não aconteça pode ocorrer a obstrução dos poros, e com isso resultar no aparecimento de comedões e espinhas. Alguns itens já obstruem os poros, o que pode resultar no surgimento de acne e envelhecimento precoce da pele, porque a pessoa não realiza a retirada de forma correta da make”, alerta a especialista.

A esteticista diz que é possível manter a pele saudável mesmo com o uso diário ou esporádico da maquiagem. Clarissa detalha que o ideal é adotar uma rotina de limpeza bastante regrada e dá algumas dicas de como manter a aparência em dia para que a pele esteja sempre jovem e hidratada.

“A limpeza, hidratação, uso de vitamina C, antioxidante e protetor solar são etapas fundamentais para evitar o envelhecimento da pele, o aparecimento de espinhas, acnes e cravos. Para auxiliar nesse processo, a maquiagem também tem que ser de qualidade e com a aprovação da Anvisa para ter a segurança de estar usando um produto adequado para a pele”, afirma Clarissa.