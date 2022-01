Mais de 230 mil crianças de SP foram cadastradas para receber vacina contra a Covid em 24h

A página recebeu 324 mil acessos apenas no primeiro dia em que o pré-cadastro foi disponibilizado.

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Um dia após João Doria (PSDB) anunciar a abertura do pré-cadastro de vacinação para crianças de 5 a 11 anos em São Paulo, o governo do estado já contabiliza mais de 230 mil crianças registradas na plataforma Vacina Já, uma média de 160 por minuto.

O pré-cadastro é opcional e não é o mesmo que um agendamento, mas tem o objetivo de agilizar o atendimento nos locais de imunização, evitando filas e aglomerações.

Ele é feito na página, na qual os interessados devem clicar no botão “Crianças até 11 anos” e preencher o formulário.

São Paulo ainda aguarda o envio de imunizantes pediátricos da Pfizer por parte do Ministério da Saúde, aprovado desde 16 de dezembro pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), para que possa iniciar o plano de vacinação do público infantil.

A previsão é a de receber 240 mil doses do governo federal inicialmente. No estado, o público da campanha é de 4,3 milhões de crianças.

Crianças com comorbidades, deficiências, indígenas e quilombolas terão prioridade na primeira etapa da imunização.

Regiane de Paula, coordenadora do Programa Estadual de Imunizações (PEI), disse nesta terça-feira (12) que a distribuição de vacinas para os 645 municípios deve começar na sexta-feira (14) ou no sábado (15).