Legado de 6.500 leitos de UTI é visto como conquista que ficou abaixo do esperado por estados

Os secretários de Saúde buscavam investimento de até R$ 5 bi para 5.000 leitos -a conta definitiva ficou em R$2,6 bilhões para 6.500 leitos

Guilherme Seto

São Paulo, SP

Anunciada pelo ministro Marcelo Queiroga (Saúde) na última quinta-feira (30), a manutenção de 6.500 dos cerca de 11 mil leitos de UTI criados na pandemia foi vista pelos estados como conquista para o Sistema Único de Saúde, mas que, enquanto legado, ficou aquém do que poderia.

Com a disseminação da ômicron e da influenza e a liberação de cirurgias eletivas que estavam represadas, os secretários de Saúde temem aumento expressivo da demanda nos próximos meses, quando leitos estarão sendo fechados.

João Azevêdo (Cidadania), governador da Paraíba, diz que terá que tirar recursos de outras áreas para manter os leitos. “Conseguimos zerar a fila de cirurgias eletivas de 12.200 pessoas, que esperavam há anos. Temos que manter o programa vivo”, afirma.

“Conquista importante para o SUS, uma vez que há déficit histórico de leitos de UTI”, diz Carlos Lula, presidente do Conass, conselho dos secretários de Saúde.

Ele diz, no entanto, que o financiamento preocupa, pois o custo do leito por dia é de R$ 2.500, e o ministério pagou R$ 1.600 na pandemia. Agora o valor ficará em R$ 600.

“Era esperado um esforço nesse sentido. Infelizmente, mais uma vez, a prioridade do país não parece ser a saúde pública. Com mais R$ 2 ou R$ 3 bilhões, conseguiríamos avançar nesse sentido. Mas a prioridade alocativa parece ser sempre outra. O SUS na discussão orçamentaria está eternamente à espera de um recurso que nunca vem”, completa.

Nésio Fernandes, secretário de Saúde do Espírito Santo, afirma que “a ampliação reconhece e legitima a decisão dos governadores de ampliarem a rede hospitalar do SUS. Não foi uma ‘gripezinha’, foram milhares de vidas salvas nos leitos que ampliamos no SUS.”

Com a incorporação dos 6.500 leitos, diz, “agora precisamos de novos passos para ampliar o financiamento destes e de toda rede de leitos Covid que permanece instalada, em funcionamento e salvando vidas.”

Ele afirma que a manutenção dos leitos só foi possível devido a empenho da secretaria-executiva do Ministério da Saúde e dos conselhos dos secretários estaduais de Saúde (Conass) e dos secretários municipais da área (Conasems).