Infertilidade pode ser hereditária, segundo especialista

O problema pode afetar homens e mulheres

Após um ano de relação sexual frequente e desprotegida, que não ocorre a gravidez, configura-se infertilidade. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que é um problema de saúde global e que afeta cerca de 186 milhões de pessoas no mundo. Ou seja, 15% da população total do planeta. A causa pode estar ligada a inúmeros fatores. Mas um deles, segundo especialista, são as condições genéticas, que pode afetar tanto homens como mulheres.

A especialista em reprodução humana e ginecologista Lorrainy Rabelo explica que a dificuldade em engravidar pode estar relacionada a características herdadas dos pais. “Um exemplo são os ovários policísticos, que costumam surgir em irmãs e filhas de mulheres afetadas pelo problema. Além da endometriose, que também tem grandes chances de se desenvolver e ser diagnosticada a partir de histórico familiar”, explica a médica.

Lorrainy também ressalta que isso não ocorre apenas em mulheres. “Algumas doenças genéticas, anomalias dos genes ou cromossomos herdados dos pais são reconhecidas por provocar infertilidade tanto no homem quanto na mulher.”

Além disso, a especialista em reprodução humana afirma que é importante destacar que nem toda doença genética vai influenciar na prole. “Atualmente, já existem inúmeros tratamentos com o avanço da medicina. Há casos de procedimentos cirúrgicos, medicações, entre outros. A infertilidade não é sinônimo de esterilidade”, explica a médica.