Índia aprova sua primeira vacina nasal contra a covid-19

A Índia aprovou nesta terça-feira (6) sua primeira vacina nasal, sem agulha, para uso emergencial contra a covid-19, em um novo impulso para sua gigantesca campanha de imunização, anunciou seu ministro da Saúde.

No domingo, a China aprovou a primeira vacina inalável do mundo, administrada como dose de reforço emergencial, por via nasal, através de um pulverizador. O imunizante foi fabricado pelo grupo chinês CanSino Biologics.

O fabricante da nova vacina indiana é o grupo Bharat Biotech, que já desenvolveu uma versão intravenosa anticovid, aprovada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em novembro.

“Esta etapa fortalecerá ainda mais nossa luta coletiva contra a pandemia”, declarou no Twitter o ministro da Saúde, Mansukh Mandaviya.

A Bharat Biotech realizou sua terceira fase de testes em 14 regiões da Índia e comprovou que sua segurança é “altamente comparável” a outros imunizantes, informou a empresa em nota.

A vacina foi aprovada pela autoridade indiana de medicamentos para uso emergencial mas não foi informado quando estará disponível.

No ano passado, a Índia foi afetada por uma onda de covid-19 que oficialmente deixou mais de 200 mil mortos em poucas semanas. Especialistas acreditam que o balanço real seja muito maior.

