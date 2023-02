Imunidade: como manter a defesa do corpo em dia 

Com alimentação equilibrada, prática de atividades físicas e suplementação e outros hábitos, especialistas explicam o que fazer para evitar problemas de saúde

A imunidade é a capacidade do organismo de reagir contra agentes, que ele identifica como estranhos e que podem afetar a saúde de forma negativa. Após a pandemia do Covid-19 o assunto imunidade passou a ganhar cada vez mais espaço na mídia. Nas redes sociais, técnicas para aumentá-la passaram a ser amplamente difundidas e com isso surge a dúvida sobre o que realmente funciona e o que não.

Saber mais sobre este tópico é muito importante, uma vez que uma imunidade competente vai proteger não só contra doenças infecciosas, mas também contra doenças crônicas, como câncer, e o desenvolvimento de doenças autoimunes.

De acordo com a clinica médica do Hospital Anchieta de Brasília, Drª Patrícia Maira, uma boa imunidade se adquire com um estilo de vida saudável. Hábitos como uma alimentação anti-inflamatória, rica em frutas, verduras e legumes, boas noites de sono e cuidar do intestino são essenciais.

“Além disso é necessário evitar alguns fatores que podem causar baixa na imunidade como o estresse excessivo, tabagismo, ingestão de bebidas alcoólicas, deficiência de nutrientes, devido a má alimentação, sedentarismo e o uso recorrentei de corticoides e antibióticos”, conta a especialista.

Outro fator importante, de acordo com Patrícia, é a prática de atividades físicas. “Exercícios físicos de forma moderada trazem inúmeros benefícios à saúde, e um deles é a melhora da imunidade por reduzir o estresse e ajudar na produção de anticorpos, deixando o organismo mais fortalecido e aumentando a capacidade cardiorrespiratória”, diz.

A médica conta que alguns suplementos também ajudam a melhorar a imunidade como Ômega 3, Cúrcuma, Probióticos, Zinco, selênio, Vitamina A, C, D e E, mas que é necessário um acompanhamento médico para saber onde está a deficiência de imunidade para que os medicamentos façam o efeito correto.

Shots para imunidade

Atualmente com a alta repercussão do assunto, receitas de shots para imunidade que propõem grandes mudanças tem se propagado na internet . Esses shots são concentrados em nutrientes e compostos bioativos que trazem muitos benefícios à saúde e por isso podem atuar na imunidade.

De acordo com Mariana Arraes, médica experiente em emagrecimento e longevidade saudável, as bebidas não são um shot da imunidade e sim aditivos naturais que promovem aumento e melhor absorção de nutrientes no corpo. A médica alerta para a forma que eles devem ser tomados.

“Tudo precisa estar interligado. Não existe apenas um shot isolado que irá aumentar sua imunidade. Ativos com vitamina c natural, anti-inflamatório, antioxidante promovem uma melhora no seu sistema imune, porém se outros hábitos não existirem, o shot será uma gota no oceano”, explica Mariana.

Antioxidante, antiinflamatório, digestivo, estimulante e diurético são algumas funções que o shot tem no organismo. Drª Mariana dá algumas dicas de como fazer a receita. “A base sempre gosto de limão pela manhã e você pode acrescentar alguns ativos como: Cúrcuma, Maca peruana, Própolis, Spirulina. Já nos que têm o café preto sem açúcar como base podemos colocar canela, maca peruana, tribulus, e pode até ser usado como pré treino.”