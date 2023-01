Veja dicas para tratar unhas no período de férias

Um dos principais cuidados deve ser com as cutículas, diz especialista

Com a chegada do verão, é muito comum que as unhas fiquem mais enfraquecidas e as cutículas cresçam mais salientes, visto que elas ficam expostas a todo tipo de contaminação que a época pode trazer. Isso se dá pelo fato dos dias ensolarados, ao sal do mar e ao cloro da piscina.

Por isso, é muito importante secar bem as mãos após sair da água do mar, piscina e até mesmo do banho, principalmente quem usa unhas de gel ou fibra de vidro, pois quando úmidas, elas criam um ambiente perfeito para proliferação de fungos e bactérias. Além disso, no período de calor a manutenção deve ser feita com um intervalo menor.

Estar em contato com a água é muito recorrente por esses dias de verão, e essa rotina não combina com unhas fortes e saudáveis. Portanto, uma boa dica é incluir uma base fortalecedora de unha na sua lista de cuidados, visto que elas tendem a ficar mais enfraquecidas. A base Fortalex Fortalecedor Ultra Poderoso, da marca Cora, pode ser uma ótima opção.

Hábitos como manter o mesmo esmalte por mais de sete dias pode interferir na saúde das unhas, como deixá-las mais fracas e até amareladas. E, bom, certamente não é o que estamos procurando aqui. Então, é muito importante tirar o esmalte, hidratar as unhas e deixá-las respirar, esperando, pelo menos, 4 dias antes de passar outro esmalte.

E, por último, e talvez mais importante: se hidrate! Consumir mais água do que o habitual no verão é essencial. Além de melhorar a saúde e se manter sempre hidratado, isso irá contribuir para unhas, pele e cabelos mais bonitos e saudáveis. Não se esqueça!

Atenção às cutículas!

Quando for tirar as cutículas, é uma boa ideia evitar tirá-las muito rente à pele. Qualquer acidente nesse processo pode levar a uma infecção. Portanto, não estamos só falando somente de cuidados com as unhas, mas também com a saúde no geral.

Pensando nesse público, a marca Cora desenvolveu produtos que tratam as cutículas de forma segura, sem abandonar a estética, pensados principalmente em quem procura rapidez e praticidade. A linha Kinq, um protocolo com apenas três passos, podendo ser feita de qualquer lugar, até mesmo na sua viagem de férias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O primeiro passo leva apenas 15 segundos, com a aplicação de um emoliente expresso em gel. Essa é a principal etapa, pois é onde, de fato, as cutículas são removidas com o uso de uma espátula, não sendo necessário o uso de alicate. Em seguida, são aplicados os produtos esfoliantes e hidratantes, fazendo tanto a remoção de resíduos de pele como o reparo total nas cutículas”, explica o CEO da Cora, Rafael C. Basilio.