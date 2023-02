Envelheça de forma saudável mantendo seu corpo bem hidratado

Adultos que se mantêm bem hidratados parecem ser mais saudáveis, desenvolvem menos doenças crônicas, como doenças cardíacas e pulmonares, e vivem mais do que aqueles que não recebem líquidos suficientes

Os adultos que se mantêm bem hidratados parecem ser mais saudáveis, desenvolvem menos doenças crônicas, como doenças cardíacas e pulmonares, e vivem mais do que aqueles que não recebem líquidos suficientes, de acordo com um estudo do National Institutes of Health publicado na eBioMedicine .

Rubens de Fraga Júnior, professor de Gerontologia da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná

Usando dados de saúde coletados de 11.255 adultos durante um período de 30 anos, os pesquisadores analisaram as ligações entre os níveis séricos de sódio — que aumentam quando a ingestão de líquidos diminui — e vários indicadores de saúde.

“Eles descobriram que adultos com níveis séricos de sódio no limite superior da faixa normal eram mais propensos a desenvolver condições crônicas e mostrar sinais de envelhecimento biológico avançado do que aqueles com níveis séricos de sódio nas faixas médias. Adultos com níveis mais altos também eram mais propensos a morrer em uma idade mais jovem”, revela Rubens de Fraga Júnior, professor de Gerontologia da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná (FEMPAR) e é médico especialista em Geriatria e Gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG).

“Os resultados sugerem que a hidratação adequada pode retardar o envelhecimento e prolongar uma vida livre de doenças”, disse Natalia Dmitrieva, Ph.D., autora do estudo e pesquisadora do Laboratório de Medicina Regenerativa Cardiovascular do National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), parte do NIH.

Natalia Dmitrieva, Ph.D., autora do estudo e pesquisadora do Laboratório de Medicina Regenerativa Cardiovascular do National Heart

O estudo expande a pesquisa que os cientistas publicaram em março de 2022, que encontrou ligações entre faixas mais altas de níveis séricos normais de sódio e riscos aumentados de insuficiência cardíaca. Ambas as descobertas vieram do estudo Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC), que inclui subestudos envolvendo milhares de adultos negros e brancos de todos os Estados Unidos. O primeiro subestudo ARIC começou em 1987 e ajudou os pesquisadores a entender melhor os fatores de risco para doenças cardíacas, ao mesmo tempo em que moldava diretrizes clínicas para seu tratamento e prevenção.

Para esta análise mais recente, os pesquisadores avaliaram as informações que os participantes do estudo compartilharam durante cinco consultas médicas — as duas primeiras quando estavam na casa dos 50 anos e a última quando tinham entre 70 e 90 anos. Para permitir uma comparação justa entre a correlação entre a hidratação e os resultados de saúde, os pesquisadores excluíram adultos que apresentavam altos níveis de sódio sérico nos “check-ins” basais ou com condições subjacentes, como obesidade, que poderiam afetar os níveis séricos de sódio. Eles então avaliaram como os níveis séricos de sódio se correlacionavam com o envelhecimento biológico, que foi avaliado por meio de 15 marcadores de saúde. Isso incluiu fatores como pressão arterial sistólica, colesterol e açúcar no sangue, que forneceram informações sobre o funcionamento dos sistemas cardiovascular, respiratório, metabólico, renal e imunológico de cada pessoa. Eles também ajustaram fatores como idade e raça.

Eles descobriram que adultos com níveis mais altos de sódio sérico normal — com faixas normais caindo entre 135-146 miliequivalentes por litro (mEq/L) — eram mais propensos a mostrar sinais de envelhecimento biológico mais rápido. Isso foi baseado em indicadores como saúde metabólica e cardiovascular, função pulmonar e inflamação. Por exemplo, adultos com níveis séricos de sódio acima de 142 mEq/L tiveram uma probabilidade aumentada de 10-15% de serem biologicamente mais velhos do que sua idade cronológica em comparação com faixas entre 137-142 mEq/L, enquanto níveis acima de 144 mEq/L correlacionaram-se com um aumento de 50%. Da mesma forma, níveis de 144,5-146 mEq/L foram associados a um aumento de 21% no risco de morte prematura em comparação com faixas entre 137-142 mEq/L.

Da mesma forma, adultos com níveis séricos de sódio acima de 142 mEq/L tiveram um aumento de até 64% no risco associado de desenvolver doenças crônicas como insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, fibrilação atrial e doença arterial periférica, bem como doença pulmonar crônica, diabetes e demência. Por outro lado, adultos com níveis séricos de sódio entre 138-140 mEq/L tiveram o menor risco de desenvolver doença crônica. As descobertas não provam um efeito causal, observaram os pesquisadores. Ensaios randomizados e controlados são necessários para determinar se a hidratação ideal pode promover um envelhecimento saudável, prevenir doenças e levar a uma vida mais longa.

“Pessoas cujo sódio sérico é de 142 mEq/L ou superior se beneficiariam da avaliação de sua ingestão de líquidos”, disse Dmitrieva. Ela observou que a maioria das pessoas pode aumentar com segurança a ingestão de líquidos para atingir os níveis recomendados, o que pode ser feito com água e outros líquidos, como sucos ou vegetais e frutas com alto teor de água. As Academias Nacionais de Medicina, por exemplo, sugerem que a maioria das mulheres consome cerca de 6 a 9 xícaras (1,5 a 2,2 litros) de líquidos diariamente e, para os homens, 8 a 12 xícaras (2 a 3 litros).

Outros podem precisar de orientação médica devido a condições de saúde subjacentes. “O objetivo é garantir que os pacientes estejam ingerindo líquidos suficientes, enquanto avaliamos fatores, como medicamentos, que podem levar à perda de líquidos”, disse Manfred Boehm, MD, autor do estudo e diretor do Laboratório de Medicina Regenerativa Cardiovascular. “Os médicos também podem precisar adiar o plano de tratamento atual do paciente, como limitar a ingestão de líquidos para insuficiência cardíaca”. Os autores também citaram pesquisas que constatam que cerca de metade das pessoas em todo o mundo não atendem às recomendações de ingestão total diária de água, que geralmente começa em 6 xícaras (1,5 litro).

“Em nível global, isso pode ter um grande impacto”, disse Dmitrieva. “A diminuição do teor de água corporal é o fator mais comum que aumenta o sódio sérico, e é por isso que os resultados sugerem que manter-se bem hidratado pode retardar o processo de envelhecimento e prevenir ou retardar doenças crônicas”. Esta pesquisa foi apoiada pela Divisão de Pesquisa Intramural do NHLBI. O estudo ARIC foi apoiado por contratos de pesquisa do NHLBI, NIH e do Departamento de Saúde e Serviços Humanos.