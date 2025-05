Icesp faz exposição fotográfica sobre cuidados e prevenção do câncer

Uma exposição fotográfica que tem por objetivo ressaltar a importância do cuidado com a saúde, mas também enaltecer a beleza dos pacientes. Estas são as intenções da exposição Detalhes de uma vida: um olhar sobre a superação e a importância da prevenção, lançada hoje (28) pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

A mostra conta com registros de 12 pacientes do instituto, entre homens e mulheres. A foto também vai direcionar para vídeos no Youtube do Icesp, com histórias de superação e de conscientização da população sobre os cuidados com a saúde.

Com 13 totens, 12 deles abordam os pacientes e um outro com um QR Code direcionado para um vídeo da diretora do corpo clínico do instituto, Maria Del Pilar Estevez Diz, que aborda as formas de prevenção do câncer.

As fotografias foram feitas por Peu Campos, com maquiagem de Rodrigo Gomes.

“A intenção dessa exposição é mostrar o trabalho humanizado que o Instituto presta aos seus pacientes. Nossa meta é trazê-los para o centro do cuidado, de forma empática e qualificada, tornando-os corresponsáveis pela sua saúde. Trabalhamos para além da doença, com foco em sua vida, desejos e sonhos a serem realizados”, disse a coordenadora do Centro Integrado de Humanização do Icesp, Maria Helena Sponton.

Conforme orienta o Icesp, entre alguns cuidados para a prevenção do câncer estão: hábitos de vida saudáveis como a prática de atividade física, não fumar, evitar bebidas alcoólicas e o ganho de peso, entre outros.

Mas o instituto também ressalta a importância dos exames preventivos, como o Papanicolau e mamografia, e adesão à vacinação contra o HPV e Hepatite B. Além disso, prestar atenção aos sinais que o corpo pode apresentar e procurar um médico ao perceber algo anormal com a saúde.

