Hospital Regional de Planaltina amplia número de exames de imagem

O Hospital Regional de Planaltina (HRPl) ampliou a oferta de exames de imagem e tem colhido resultados positivos. Entre janeiro e maio de 2025, a unidade realizou mais de 23 mil procedimentos do tipo, um aumento de 8,5% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizados 21,2 mil exames.

O número de radiografias teve crescimento ainda mais expressivo: saltou de 17 mil no ano passado para 21,4 mil neste ano — avanço de 25,9%. Desde abril, a média diária de radiografias agendadas dobrou, passando de 20 para 40 atendimentos ambulatoriais por dia.

A gerente de Assistência Multidisciplinar e Apoio Diagnóstico do HRPl, Maria do Socorro Aguiar, atribui o desempenho à dedicação da equipe e à reorganização dos fluxos de atendimento. “Todos os profissionais são capacitados para realizar diversos tipos de exames, como ultrassonografia ginecológica e obstétrica, ultrassonografia de partes moles e radiografias. Isso torna o serviço mais ágil e versátil”, explica.

A eficiência no atendimento é percebida por quem recorre à unidade. O morador José Flávio Rosa Faria, 68 anos, lesionou o pé e foi prontamente atendido. “Ontem, pisei em falso ao colocar uma telha. Hoje fui ao hospital e já fiz o raio-X”, relatou. Já a gestante Pablicia Pereira dos Santos, 31, que enfrenta uma gravidez de alto risco, destacou o cuidado recebido. “Eu e meu filho precisamos de monitoramento constante. Acho o atendimento muito bom.”

A ampliação da capacidade do setor se tornou possível após uma série de melhorias concluídas em 2023. A estrutura física foi readequada, com a aquisição de novos equipamentos e instalação de uma subestação elétrica. Atualmente, o hospital conta com quatro salas de radiografia e duas para ecografias, além de áreas preparadas para instalação de mamógrafo, tomógrafo e espaços destinados a preparo dos pacientes e emissão de laudos.

Para o responsável técnico pela área de exames de imagem, Sérgio Roberto Franguas, a infraestrutura adequada também impacta diretamente na atuação dos servidores. “Há uma relação entre a qualidade do ambiente de trabalho e a saúde dos profissionais. Quando as condições são precárias, o servidor adoece”, aponta.

Nos próximos meses, o HRPl pretende ampliar ainda mais sua capacidade diagnóstica. Estão em fase de implantação os exames de histerossalpingografia (para avaliação do útero e das trompas de Falópio), uretrocistografia (bexiga e uretra) e esofografia (esôfago), reforçando o compromisso da unidade com a saúde da população.

Com informações da SES-DF