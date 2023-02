Hoje é o Dia da Ressaca. Veja dicas para evitá-la

Médicos e nutricionistas indicam cuidados que podem ser tomados antes da bebedeira para reduzir transtornos

Dia 28 de fevereiro é comemorado o dia da ressaca. Afinal, todo mundo tem alguma história com bebida, não é mesmo? Seja num barzinho com amigos, num happy hour, em um casamento, ou até mesmo em um jantar. A diversão no dia pode ter sido incrível, mas e o dia seguinte?

As consequências são um misto de arrependimento com sintomas físicos característicos da ressaca. O consumo excessivo de bebida alcoólica pode trazer prejuízos instantâneos à saúde assim como a longo prazo. Isso porque o álcool afeta diversos órgãos e funções do organismo, como o fígado, a imunidade e a pele.

“Basicamente, uma ressaca é resultado da reação das toxinas do álcool com as enzimas corporais. Uma ressaca prolongada é mais provável à medida que o corpo tenta eliminar mais toxinas. Para ajudar na limpeza que seu corpo vai ter que fazer, consumir alimentos ricos em vitaminas antioxidantes é fundamental. Neste caso, as frutas são as melhores amigas, pois além de vitamina e minerais, elas têm muita água, como melancia, melão e morango”, explica o nutricionista Ângelo Daher, da plataforma Science Play.

Patrícia Costa, clínica médica do Hospital Anchieta de Brasília, explica que os sintomas duram, em média, de seis a oito horas, mas podem permanecer até 24 horas após a bebedeira. A especialista diz que, depois da ingestão, dor de cabeça, dor nos olhos, enjoo, mal estar, além de dores no corpo e no estômago são alguns sintomas da ressaca, sem contar os sinais de desidratação, falta de apetite, tremores, suor e muito sono.

“Isso acontece porque o álcool causa irritação na mucosa estomacal. O fígado só consegue metabolizar uma quantidade máxima de álcool, então, quando ele é consumido em excesso, ocorre o acúmulo de substâncias tóxicas no organismo, como o acetaldeído. Por isso, a ressaca nada mais é do que uma intoxicação aguda do corpo”, detalha Patrícia.

De acordo com o nutricionista da Science Play Pedro Perim, existem algumas estratégias simples que minimizam esse mal-estar. Uma delas, bastante conhecida, é alternar a bebida com água ou com algum tipo de opção sem álcool. Vale, também, variar com energético sem açúcar ou água tônica. “Mantenha o máximo possível a ingestão de água para que não ocorra a desidratação, um dos principais efeitos do álcool no organismo”, recomenda o profissional.

A médica experiente em emagrecimento e longevidade saudável Mariana Arraes conta que as bebidas mais açucaradas, mais calóricas e com o maior teor alcoólico podem ser as mais perigosas para efeitos mais significativos. “Algumas dicas que eu dou para amenizar o efeito do álcool é, no próprio dia que for ingerir a bebida, ficar atento para diminuir os excessos e manter a hidratação. Já no dia seguinte é importante fazer uma atividade aeróbia e sempre lembrar de se manter hidratado”, conclui a especialista.