Formiga na urina dos pets pode ser sinal de diabetes

Esse indicativo deve acender o sinal de alerta, explica o médico veterinário Rogério Fonseca

Assim como nos humanos, a diabetes em cachorros é uma doença perigosa e que precisa de vários cuidados ao longo da vida do animal. Um dos primeiros indícios que possam indicar que o cão está doente é a presença de formigas na urina, que indicam uma grande quantidade de açúcar encontrada no líquido.

O médico veterinário Rogério Fonseca, do Hospital Veterinário Amparo, afirma que esse é um relato comum de tutores de animais que estão com suspeita da doença. O especialista explica que os animais diabéticos têm níveis muito altos de glicose no sangue e acabam eliminando parte dessa glicose na urina

“Isso acontece porque com diabetes, o nível de glicose no sangue do pet fica elevado. E como sabemos bem, as formigas gostam de açúcar. Esse indicativo deve acender o sinal de alerta”, explica.

Os principais sintomas que o animal pode apresentar são: urina mais frequente; fome fora do normal; sedentarismo; sono excessivo; comer muito e mesmo assim perder peso.

O veterinário conta que é fundamental conhecer bem seu cão para identificar mudanças, pois a doença pode mudar completamente as atitudes e a rotina do pet e que é preciso estar sempre de olho. Segundo ele, a mudança de comportamento pode ser observada em pequenas ações do dia a dia do pet que antes não eram comuns.

“A diabetes em pets pode debilitá-los bastante, comprometendo a saúde e alegria de nossos mascotes. A falta de diagnóstico e tratamento leva a um quadro mais crítico e muitas vezes irreversível. As mudanças no humor e nos hábitos deles devem ser levadas a sério”, esclarece Rogério.

De acordo com o especialista, o diagnóstico mais preciso é feito por meio de exames mais detalhados, o que pode ajudar o animal a ter o tratamento adequado e uma vida saudável e de qualidade.

“Caso tenha notado formigas na urina e mudanças de hábitos citados acima, é hora de fazer uma visitinha ao veterinário.”