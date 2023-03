Filtros do Instagram podem ajudar a identificar tremores de doença

O filtro do Instagram chamado “Linha congelante” é uma possibilidade para medir tremores de forma simples e rápida

Ao sentir tremores, muitos pensam inicialmente em Parkinson, no entanto, existem outras condições que podem causar esse sintoma, algumas muito mais comuns, como o tremor essencial. Ele é uma doença bastante frequente que, além de afetar as mãos, pode acometer a cabeça, a voz e as pernas, o que prejudica bastante a qualidade de vida, mas ainda é pouco conhecida pelo público em geral.

Recentemente, surgiu um filtro do Instagram chamado “Linha congelante”, que indicava ser capaz de medir tremores de forma simples e rápida, o que fez com que a ferramenta fosse alvo de um estudo internacional publicado pela revista científica International Parkinson and Movement Disorder Society.

O estudo analisou pacientes com tremor essencial comparando os resultados obtidos através do filtro do Instagram com os obtidos no desenho de uma espiral utilizado frequentemente nas consultas. A comparação demonstrou grande coincidência na medição dos tremores, apresentando a possibilidade da utilização de ferramentas de vídeo para a medição remota do tremor essencial.

De acordo com o neurocirurgião Dr. Bruno Burjaili a perspectiva é animadora, mas é preciso ter cuidado com diagnósticos superficiais.

“Os resultados parecem identificar tremores com certa eficácia, o que abre margens para ampliar o leque de ferramentas disponíveis para a telemedicina. Afinal, cada vez mais as consultas por vídeo têm ampliado o acesso para pessoas que não estão próximas ao especialista, no entanto, em relação ao filtro em si, é preciso que sejam realizadas melhores análises para a sua utilização técnica”.

“Por isso, é importante evitar se basear apenas em impressões obtidas no aplicativo e procurar um especialista para o diagnóstico mais concreto. De todo modo, é fantástico que algo tão relativamente simples possa fazer com que alguém perceba algo diferente e, assim, procure ajuda” Explica.

O que é o tremor essencial?

“É muito comum que o tremor essencial seja confundido com o Parkinson, ou negligenciado como se não tivesse solução, e para se ter um diagnóstico preciso é fundamental contar com ajuda médica. Ela é uma doença que prejudica bastante a qualidade de vida do paciente, em especial a realização de atividades rotineiras, como escrever, segurar talheres, usar xícaras, vestir-se, entre outras. Vemos famílias com vários membro afetados que, infelizmente, demoram a descobrir que podem melhorar”.

“O seu sintoma típico é aquele tremor que aumenta quando a pessoa tenta manter uma posição fixa com o braço ou quando faz um movimento para pegar um objeto; o estresse e a atividade física intensa também podem intensificá-lo momentaneamente”.

“O tremor essencial não tem cura, mas existem tratamentos que podem trazer melhoria na qualidade de vida. Além dos medicamentos, um recurso que utilizamos com frequência é a Estimulação Cerebral Profunda, também conhecida como marca-passo cerebral, que gera estímulos delicados em regiões específicas e controla parcialmente os sinais cerebrais dos tremores”. Explica Dr. Bruno Burjaili.

Sobre o Dr. Bruno Burjaili

Neurocirurgião especializado no tratamento de doenças da cabeça, nervos e coluna vertebral, com experiência em doença de Parkinson, tremores, distonia, dores crônicas e fibromialgia.