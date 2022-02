‘Fase aguda’ da pandemia pode acabar em 2022 se 70% do mundo estiver vacinado

Declarou Tedros Adhanom à imprensa, durante visita à África do Sul. “Está em nossas mãos. É uma questão de decisão”

O diretor da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse na sexta-feira (11) que a “fase aguda” da pandemia da Covid-19 pode terminar este ano, caso se atinja uma taxa de vacinação de 70% da população mundial.

“Nossa expectativa é do fim da fase aguda da pandemia este ano, desde que 70% da população mundial seja vacinada até o meio do ano, por volta de junho, ou julho”, declarou o diretor-geral à imprensa, durante visita à África do Sul. “Está em nossas mãos. É uma questão de decisão.”

O chefe da OMS estava visitando os laboratórios da empresa de biotecnologia Afrigen, com sede na Cidade do Cabo, que fabricou a primeira vacina de RNA mensageiro contra a Covid-19 na África.

Preparada a partir do sequenciamento do código genético publicamente disponível do laboratório Moderna, esta vacina estará pronta para testes clínicos em novembro e será aprovada até 2024.

“Esta vacina será mais adaptada aos contextos em que será utilizada, com menos obrigações de armazenamento e a um preço mais baixo”, disse o chefe da OMS.

O projeto Afigen é apoiado pela OMS e pelo mecanismo Covax de acesso a vacinas. Apenas 11% dos africanos são vacinados, a taxa mais baixa do mundo.