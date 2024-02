Farmácias e laboratórios registram maior procura por exame de Covid após Carnaval

Especialistas já haviam alertado para provável aumento de infecções durante período de festa

LEONARDO ZVARICK

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Grandes redes de farmácias e laboratórios diagnósticos registraram aumento da procura por testes de Covid nas últimas semanas, com destaque para a mais recente, que coincidiu com o Carnaval. A cidade já vinha registrando aumento nos casos confirmados da doença, e especialistas alertavam para o provável aumento das infecções durante o período de festa.

A Dasa, que reúne marcas como Delboni e Lavoisier, identificou aumento não só na demanda, mas também na taxa de positividade. O número de testes realizados na semana entre os dias 6 e 12 de fevereiro, em meio ao carnaval, superou em 37% o balanço da semana anterior. A proporção de positivos cresceu 4,5%.

O grupo RaiaDrogasil, que tem 2.900 farmácias em todo o país, observou aumento de 25% tanto nos exames realizados por farmacêuticos quanto nas vendas de autotestes -estes, segundo a empresa, são os mais procurados atualmente. A rede chegou a registrar faltas pontuais do produto com o aumento da procura. A taxa de positividade média é de 30%.

As redes de farmácias Pague Menos e Extrafarma também confirmaram aumento nos testes e resultados positivos, e estimam que a procura pela testagem cresça ainda mais nos próximos dias.

Já o grupo Fleury disse que não observou diferença significativa no volume de exames em seus laboratórios, enquanto a taxa de positivos teve pequena queda (menos de 0,5%). O infectologista Celso Granato, diretor clínico da empresa, explica que os efeitos do Carnaval serão melhor dimensionados na semana que vem.

“É importante ressaltar que o Carnaval ainda não terminou, como o período de incubação da Covid, diferentemente da gripe, é muito maior -de 4 a 7 dias -é possível que as pessoas que se contaminaram no Carnaval nem estejam doentes ainda e só virão a fazer o exame daqui a 5 ou 7 dias”, diz Granato.

Como mostrou a Folha, a capital paulista registrou aumento de 140% nos casos positivos de Covid no intervalo de duas semanas. A média móvel semanal saiu de 168 casos no dia 21 de janeiro para 404, no dia 4 de fevereiro, de acordo com dados da Secretaria Municipal da Saúde analisados pela plataforma SP Covid-19 Infotracker..

Os números, segundo especialistas, são subnotificados, já que muitas pessoas adoecem e se contentam com o autoteste. Como o paciente não vai ao médico, a doença não entra na contagem oficial.

Laboratórios e hospitais já vinham registrando aumento na taxa de testes positivos de Covid. Segundo a Abramed (Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica), janeiro deste ano fechou com um índice de 26% de confirmação, o dobro do computado no mesmo mês de 2023 (13%).

No Hospital Albert Einstein (SP), a alta de testes positivos nas cinco primeiras semanas deste ano foi de 43% (707 contra 1.013) em relação ao mesmo período de 2023.

Embora a Covid não seja mais uma emergência de saúde desde 2023, e, com a alta taxa de vacinação pacientes com a doença tem sintomas cada vez mais leves, parecidos com uma gripe ou sinusite, o Ministério da Saúde diz que o protocolo a ser seguido permanece o mesmo.

De acordo com a nota mais recente, medidas como isolamento, uso de máscaras e higienização sanitária seguem importantes, “principalmente para aquelas pessoas em maior risco para desenvolver doença grave, e para reduzir as chances do desenvolvimento de condições pós-Covid com cada nova infecção”.