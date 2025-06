Evento discute importância do autocuidado do paciente da doença falciforme

A Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) realiza, nesta quarta-feira (18), o evento Caminhos do Cuidado: Autocuidado na Doença Falciforme, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme, celebrado em 19 de junho. A atividade ocorre das 14h às 17h30, no auditório da instituição, e é voltada a pacientes, familiares, profissionais da saúde e representantes da sociedade civil.

Com uma programação diversificada, o encontro tem como foco incentivar práticas de autocuidado, fortalecer redes de apoio e promover o protagonismo de pessoas que convivem com a doença. Estão previstas palestras sobre temas como vacinação, adesão ao tratamento, atualizações clínicas e neurociência do comportamento, além de atividades interativas, sorteio de brindes e aplicação de vacinas contra a gripe no local.

O presidente da FHB, Osnei Okumoto, destaca o compromisso do Hemocentro com os pacientes. “Cuidar de si é um direito. E o Hemocentro é parceiro nessa jornada, seja assegurando hemocomponentes compatíveis e seguros, seja participando ativamente das discussões e diretrizes da rede pública. Temos compromisso com cada pessoa que vive com doença falciforme no DF e com as famílias”, afirmou.

A cerimônia de abertura contará com representantes da Secretaria de Saúde do DF, da Secretaria de Educação, da Associação Brasiliense de Pessoas com Doença Falciforme (ABRADFAL) e do Comitê Técnico de Hemoglobinopatias Hereditárias (CTHH), além da presidência da FHB.

Entre os destaques da programação estão a palestra da imunologista Cláudia Valente sobre a importância da vacinação na prevenção de infecções e a apresentação do especialista em neurociência Wagre Furtado Gomes, que abordará os impactos das crenças e comportamentos na saúde, com foco na adesão ao tratamento e uso contínuo de medicamentos.

“Nosso objetivo é que cada paciente se sinta protagonista da própria história, com mais acesso, mais informação e mais qualidade de vida. Seguiremos juntos, fortalecendo redes e construindo possibilidades”, concluiu Okumoto.

O que é a doença falciforme

A doença falciforme é uma condição genética e hereditária que compromete a produção de hemoglobina — proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Nesse quadro, os glóbulos vermelhos assumem formato de foice, dificultando a circulação, causando obstruções nos vasos sanguíneos e provocando episódios de dor, anemia, infecções e outras complicações.

Mais comum entre pessoas negras, a doença exige acompanhamento contínuo, acesso a tratamento adequado e ações preventivas para garantir qualidade de vida.

Com informações do Hemocentro