ESCS realiza 15ª Semana de Enfermagem com foco na Saúde Planetária

Em comemoração à Semana Brasileira de Enfermagem, a Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), integrada à Universidade do Distrito Federal (UnDF), realiza a 15ª Semana de Enfermagem. Com o tema “Saúde Planetária: desafios e a atuação crítica da enfermagem”, a abertura do evento ocorreu nesta quarta-feira (14), no auditório da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs), reunindo docentes, discentes, tutores, preceptores, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

A mesa de abertura contou com representantes da Fepecs, UnDF, ESCS, Secretaria de Saúde do DF e Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN – seção DF). Durante a cerimônia, a diretora-executiva, Inocência Rocha, destacou que a Semana de Enfermagem “é um momento de celebração, reflexão e, acima de tudo, valorização de uma profissão tão essencial para a saúde e o cuidado com a vida. Temos aqui um espaço de construção coletiva, onde há trocas de experiências e discussão dos desafios e possibilidades da atuação da enfermagem”. Ela também celebrou o desempenho do curso de enfermagem da ESCS, que obteve nota máxima no último Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).

A diretora da Escs, Viviane Peterle reforçou a atualidade do tema escolhido e destacou o impacto na formação dos novos profissionais. Para ela, as informações sobre o assunto “são essenciais para o futuro que nos espera. Parabenizo vocês pela profissão que escolheram. É sobre o outro, mas também é sobre nós, o que nos move, o que nos incentiva, quais os nossos objetivos, onde a gente quer chegar e de onde a gente partiu”, ressaltou.

Já a coordenadora do curso de enfermagem da ESCS, Teresa Morais, definiu como corajoso o chamamento da Aben para a discussão do tema da Saúde Planetária, frente ao atual contexto de múltiplas crises e sempre lembrando a luta histórica dos enfermeiros na construção da profissão.

“Questões de raça, gênero e classe impactam diretamente a vivência de enfermeiros, estudantes de enfermagem e cidadãos em geral, nos âmbitos pessoal, acadêmico e profissional”, afirmou. “É fundamental compreender que essas questões nos atravessam profundamente. Não estamos sozinhos — a saída é coletiva”, completou.

Programação

Após a solenidade de abertura, os participantes acompanharam as palestras “Olhar crítico da enfermagem frente às realidade ambientais: desafios e estratégias para um cuidado sustentável e equitativo” e “Conectados e vulneráveis: ODS, juventude e os impactos do mundo digital na saúde planetária”.

A programação incluiu também homenagens para docentes, ex-docentes e servidores que contribuíram significativamente para a formação dos novos profissionais, além da transição da gestão do Centro Acadêmico de Enfermagem da ESCS e sorteio de brindes.

As atividades da 15ª Semana da Enfermagem da ESCS iniciaram no último sábado (10), com a participação dos estudantes no Workshop “Afogamento e acidente de mergulho em água rasa”, ministrado por representantes do Grupamento de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), e encerram dia 31 de maio no Dia do Lazer.

Com informações da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs)