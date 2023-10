Entenda a importância de priorizar uma dieta nutritiva

Dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 6,7 milhões de brasileiros são obesos, resultado de um grande desafio enfrentado pela população em manter uma rotina saudável

O Dia Mundial da Alimentação Saudável, celebrado em 16 de outubro, é uma data relevante para conscientizar a população sobre a importância de consumir alimentos nutritivos e saudáveis.

Uma alimentação balanceada é aquela que proporciona todos os nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo. Ela deve ser composta por uma variedade de alimentos, incluindo frutas, legumes, verduras, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis.

No Brasil, a alimentação saudável ainda é um desafio para muitas pessoas. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 6 em cada 10 brasileiros não consomem frutas e hortaliças diariamente. Além disso, ainda segundo a entidade, quase 7 milhões de brasileiros enfrentam a obesidade, evidenciando que o consumo de alimentos ultraprocessados, que são ricos em açúcar, sal e gorduras saturadas, segue crescendo.

“A alimentação saudável é essencial para a saúde física e mental. Ela ajuda a prevenir doenças crônicas, como doenças cardíacas, diabetes e câncer. Também contribui para o bom funcionamento do sistema imunológico, para o controle do peso e para a melhora da qualidade de vida”, destaca Bruna Ramos, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.

A educação nutricional também desempenha um papel fundamental na promoção de escolhas alimentares conscientes. É importante que as pessoas tenham acesso a informações precisas sobre nutrição e saibam como fazer escolhas alimentares adequadas para suas necessidades individuais.