Diagnóstico precoce: brasilienses contam como venceram o câncer e o HIV

As telas com as cores da prevenção abrem espaço para as histórias de quem conseguiu superar doenças graves

Empresa reconhecida pela qualidade e excelência e que, a partir da operação na capital federal, expandiu sua atuação para todas as regiões do país, o Sabin Diagnóstico e Saúde preparou uma campanha de prevenção dos cânceres de mama e próstata e das infecções sexualmente transmissíveis, que tem a cara de Brasília. Intitulada “Cores da Prevenção”, em ocasião do Outubro Rosa, Novembro Azul e Dezembro Vermelho, a campanha utiliza a arte como forma de conscientizar sobre os cuidados com a saúde. Convidada pelo Sabin, a artista plástica Camilla Siren, designer brasiliense que possui grafites espalhados em ruas pelo mundo, transformou exames de pacientes em arte. As telas com as cores da prevenção abrem espaço para as histórias de quem conseguiu superar doenças graves por terem feito o diagnóstico e tratamento precoces. Uma dessas histórias de superação é a da mineira radicada há 30 anos em Brasília, a arquiteta Denise Zuba, que descobriu um câncer agressivo de mama em janeiro de 2021, após a aparição de um nódulo. Ela teve a doença controlada graças ao diagnóstico precoce. A campanha ainda mostra como a medicina diagnóstica e o acompanhamento médico contribuíram para o empresário Paulo Vieira vencer um tumor na próstata e a influencer Jéssica Mattar descobrir a infecção por HIV e conseguir tratar a doença a ponto de tornar a carga viral indetectável. Vieira e Jéssica também vivem na capital federal.