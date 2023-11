Dia Nacional do Doador de Sangue: saiba quais benefícios o ato traz para a saúde do coração 

Com índices tão abaixo do esperado, essa é uma questão preocupante para os profissionais de saúde, já que, além de contribuir para o bem coletivo

A transfusão de sangue é fundamental para o tratamento de pessoas que sofrem de uma série de doenças ou vítimas de acidentes, desastres naturais e conflitos. A campanha, oficialmente celebrada em 25/11, acontece para incentivar o espírito de solidariedade, conscientizando a população de que doar sangue é um ato de amor ao próximo, e uma atitude que salva vidas. Entretanto, menos de 2% da população brasileira doa sangue regularmente, de acordo com dados do Ministério da Saúde (MS).

Com índices tão abaixo do esperado, essa é uma questão preocupante para os profissionais de saúde, já que, além de contribuir para o bem coletivo, a ação promove uma série de benefícios à saúde do doador, como, por exemplo, a redução de risco de doenças cardíacas e de alguns tipos de câncer.

De acordo com o cardiologista hemodinamicista do Instituto do Coração de Taguatinga (ICTCor), Ernesto Osterne, nosso sangue é produzido na medula e renovado a cada 120 dias. Esse processo de composição das novas células faz uso do ferro. A doação de sangue faz com que o organismo produza mais células jovens para repor as células que foram doadas e com isso diminui as reservas de ferro e a oxidação dos lipídios, que consequentemente reduz o risco de entupimento das artérias do coração e do cérebro.

O cardiologista lembra que existem estudos que comprovam que a doação de sangue reduz a viscosidade do sangue, permitindo que os doadores sejam menos propensos a desenvolver doenças do coração.

Uma pesquisa realizada por médicos da Clínica Universitária de Innsbruck, na Áustria, por exemplo, revelou que o metabolismo do elemento ferro no sangue explica a teoria de benefício cardiovascular. A doação de sangue faz com que o organismo produza mais células jovens para repor as células que foram doadas e com isso diminui as reservas de ferro e a oxidação dos lipídios, que consequentemente reduz o risco de entupimento das artérias do coração e do cérebro.

Além disso, estudos também apontam que o ato de doar sangue colabora com a redução de certos tipos de câncer, devido à redução oxidativa.

Quando a pessoa doa sangue, passa automaticamente por um processo de renovação das células, com isso, as células velhas são renovadas, o que colabora para a redução de algumas doenças.

O médico alerta, ainda, que o simples ato de doar sangue é uma forma de cuidar da saúde do coração, pois ao se submeter ao processo, o doador precisa realizar uma bateria de exames para identificação de possíveis doenças infecto-contagiosas. “Os exames são realizados para identificar doenças como por exemplo AIDS, Sífilis, Doença de Chagas, Hepatite B e C, entre outras, e isso permite que a pessoa fique mais atenta à saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Saiba como ser um doador no Distrito Federal

No Distrito Federal, as doações podem ser realizadas no Hemocentro de Brasília. O agendamento para doar sangue pode ser feito pelo telefone 160 ou (61) 33274413.