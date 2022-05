Dia Nacional de Combate ao Glaucoma: a doença é a principal causadora de cegueira irreversível

Nesta quinta-feira (26), ocorre o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, doença causada pelo aumento da pressão intraocular. Dados de um estudo publicado no site Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, em 2021, mostram que o problema está entre as principais causas de baixa visão e cegueira no DF.

De acordo com o médico oftalmologista do CBV, Juscelino Kubitscheck, o glaucoma é o principal vilão da cegueira irreversível. Além disso, 90% dos pacientes não sabem que possuem a doença. Segundo o médico, hereditariedade, idade avançada e diabetes estão entre os fatores de risco.

Kubitschek ressalta ainda a importância das consultas frequentes. “60 a 80% dos casos de cegueira são evitáveis. E o ideal é sempre consultar o seu oftalmologista pelo menos uma vez ao ano para testar a visão e identificar precocemente alterações estruturais ou funcionais que possam evoluir para a perda visual”, alerta o especialista.

Juscelino explica que essas doenças são silenciosas e o paciente sozinho não é capaz de perceber as alterações. E, além das consultas frequentes com especialistas, o médico oftalmologista destaca alguns cuidados que é preciso ter com a visão.

Confira:

● Evite coçar os olhos

● Não use colírios sem indicação médica

● Evite a exposição prolongada e sem pausa à aparelhos eletrônicos

● Tenha uma alimentação saudável, fugindo do consumo excessivo de álcool e outras drogas

● Use sempre óculos de sol com proteção UV